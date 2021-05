Nye smittetilfeller: – 62 elever i karantene

Fredag 21. mai ble det registrert fem nye koronatilfeller i Stavanger kommune.

Fire skal være smittet av nærkontakter, og en er smittet etter innenlands reise.

Alder på de smittede:

* 0-9: 2

* 10-19: 1

* 20-29: 2

Totalt ble 622 personer testet for covid-19 i Stavanger fredag.

Blant smittetilfellene er to elever, ved to ulike klasser, ved Storhaug skole. Det har ført til at 62 elever og seks ansatte nå er i karantene.

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i de andre kommunene på Nord-Jæren.