Tømmer øyene for boss på dugnad

– Målet er å få til en dugnad i måneden, og det har vi stort sett klart, med unntak av noen ganger når det har vært mye snø, sier dugnadsleder Therese Ueland Meling fra Clean Shores Stavanger.

Når de har øydugnadene velger de seg ut en øy som de reiser ut til og plukker boss. Denne måneden gikk de for Line ved Rennesøy.

Dagen startet tidlig, hvor en gruppe reiste sammen med Clean Shores fra Stavanger sentrum, mens en annen gruppe reiste sammen med Ryfylke Frilufsråd fra Jåttåvågen. Da de ankom øya ble det delt ut søppelposer og hansker, før de spredde seg rundt og begynte å plukke boss.

– Det varierer hvor mye søppel vi finner, på de minste finner vi kanskje ti til elleve sekker, mens på den vi har funnet mest på fant vi 1,5 tonn med søppel. Da fant vi fire båter også som hadde gått i oppløsning, bildekk og mye annet tungt søppel, sier Meling.

Hun mener slike dugnader utgjør en forskjell, og at de får fjernet mye søppel av å bruke en dag ute på øyene.

– Vi tenker jo at det er et ganske stort problem med forsøpling både på øyer og langs hele kysten, også tenker vi at alt hjelper på. Med noen ryddedugnader her og der er det noe som ikke havner i magen på en fisk, eller i havet.

Det er også andre ting hun mener vi kan gjøre for å forhindre forsøpling.

– Alle kan jo bli flinkere til å ikke kaste sitt eget søppel, men jeg tror ikke mesteparten av søppelet er ting som folk kaster bevisst, men heller at det blåser vekk fra en båt eller fra en kai. Folk må være mer obs på hva som blir lagt igjen ute, og kanskje være mer obs på hva man bruker. Man kan for eksempel bruke bambusbestikk istedenfor plastbestikk, og generelt bare gjøre litt små endringer her og der slik at det blir mindre forsøpling i naturen.

Hun mener også at det er viktig å vise folk hvor stort problem det er.

– Folk blir engasjerte av å være med på opplevelsen. Det var sånn jeg ble frivillig selv. Jeg ble med på en dugnad og så hvor ille det var, da fikk jeg mer lyst til å være med å bidra mer selv.

Therese Ueland Meling fra Clean Shores Stavanger. (Tonje Thorstad Kildal)

Hjelper naturen

To av dem som var med på dugnaden er Gabriel Dario Valencia Goujou og Tamaz Tchiokajze.

– Jeg er petroleumsingeniør, og jeg vet hva den økologiske påvirkningen er av å bruke ressurser av olje og gass. Alle bitene av plast er vanskelig å bryte ned, og naturen sliter med å bryte det ned selv, sier Goujou.

Dette var andre gang han var med på dugnad, og han tror det kommer til å bli flere.

– Ja, jeg liker å være med på å hjelpe. Når vi fjerner søppel fra naturen hjelper vi økosystemet med å fjerne flere år med jobb for naturen.

Goujou er mest overrasket over at han finner såpass mye søppel inne på land.

– Jeg er litt overrasket, for tidligere har vi funnet mest langs kysten, men nå ser vi at det også har blåst inn slik at vi finner mer på øya.

Han er også overrasket over noen av funnene.

– Jeg har funnet mye søppel tidligere, da har jeg funnet mye rart som for eksempel leker.

Han tror at det viktigste vi kan gjøre for å hindre forsøpling er å bli mer bevisste.

– Det er vanskelig å si hva man kan gjøre, men jeg tror det handler om opplysning om resirkulering. Det er et valg alle kan ta.

Tamaz Tchiokajze og Gabriel Dario Valencia Goujon. (Tonje Thorstad Kildal)

Fylte flere containere

En av samarbeidspartnerne på øydugnadene er Ryfylke Friluftsråd, som stiller med større båter for å frakte bosset. En av bidragsyterne er Kersti Kesper, prosjektleder for maritim forsøpling.

– Vi er jo en skjærgårdstjeneste, så vi har jo ryddet strender helt siden plasten begynte å dukke opp langs kysten vår. Vi rydder strendene både fordi vi vil ha en rein og fin natur, samtidig som økosystemene våre ikke har godt av å ha mye plast i seg, sier Kesper.

Etter en dag på Line ble det funnet en god del boss.

– I dag har vi fylt opp fire containere som rommer 660 liter, så det er en del poser med søppel, sier hun.

Kesper mener også at det er viktig at vi blir flinkere til å passe på hvor bosset vårt havner.

– Først og fremst er det viktig å finne kildene til søppelet og finne ut hvor det kommer fra. Jeg tenker at vi må bli flinkere til å kaste søppelet vår i dunker og ikke la det havne i naturen.

Hun også trekker fram flere ting vi kan gjøre for å forhindre at bosset havner i naturen.

– Vi kan forbruke mindre, og si nei til plastposer i butikken og bli flinkere til å bruke det vi har. Vi kan selv dra ut og rydde strender og rydde i gatene hvor vi går. I tillegg til å bli mer bevisste på hvor mye plast det er i produktene vi kjøper og å kildesortere. Så det er en hel haug med ting vi kan gjøre.

Kersti Kesper fra Ryfylke Friluftsråd. (Tonje Thorstad Kildal)