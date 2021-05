Politiet og kommunen bekymret: – Ungdommer helt ned i 12-årsalderen fester ute

– Det er ikke greit, dere, at ungdommene våre, helt ned i 12–13-årsalderen, samler seg i friområdene og fester bak busker og russebusser og pumpehus, skriver Stavanger kommune på sin Facebook-side.

Kommunen påpeker at politiet og kommunen er bekymret, og at natteravner og vektere er ute og driver emosjonell førstehjelp så godt de bare kan.

– Men de unge trenger også at vi mammaer og pappaer og andre voksne – som sitter i sofaen og aner fred og ingen fjortis – tar kveldsturen innom et av disse «utestedene». Så derfor: Gå gjerne tur her, fredag og lørdag kveld. Og hent trygt hjem de som vil det minst, men trenger det mest, står det på innlegget, sammen med et bilde av et kart med røde ringer rundt de mest «utsatte» områdene.

