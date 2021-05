Oppgraderer Strømsbrua for nesten 25 millioner kroner

Rogaland fylkeskommune er i gang med rehabiliteringsarbeidet av brua fra 1958. Entreprenøren Consolvo as er i gang med det forberedende arbeidet.

Det melder Rogaland fylkeskommune i en pressemelding fredag.

– En bru med stålunderbygning fra 1958 som senest ble vedlikeholdt tidlig på 1990-tallet, har behov for vedlikehold etter så mange år. I tillegg er det gjort funn på inspeksjoner de siste to årene som gjør at vi satte Strømsbrua øverst på prioriteringslisten, forklarer byggeleder og bruforvalter Bengt Olav Skogland i Rogaland fylkeskommune, i pressemeldingen.

Vedlikeholdet framover omfatter både rensing og overflatebehandling av stål, mekanisk reparasjon av betong, oppjekking av bru og vedlikehold av lager og fuktisolering. I tillegg blir fortauet på brua fjernet og bygd opp på nytt.

Trafikantene kommer til å merke arbeidet på brua. Paradisveien blir lagt om, den kommunale veien Consul Sigval Bergensens vei blir stengt for biler, men åpen for fotgjengere. Veien blir stengt for biler fra tirsdag 25. mai til rundt midten av juli. Omkjøring er skiltet.

Strømsbrua blir også stengt i sommer.

– Strømsbrua kan bli stengt for all trafikk inntil ei uke i årets fellesferie og inntil tre uker i fellesferien neste sommer. Vi må stenge fordi brua blir jekket opp i enden mot Østre Ring og vi kan ikke ha trafikk på brua når dette skjer. I 2022 skal brua jekkes på samme måte i enden mot Lagårdsveien, i tillegg til at det blir fuktisolering og asfaltering av kjørebanene, opplyser Skogland, i pressemeldingen.

Oppgraderingsarbeidet foregår til oktober i år. Resten av arbeidet blir gjort fra mai til oktober 2022.