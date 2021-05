Brudd i lønnsforhandlingene på flyteriggavtalen

– Partene sto for langt fra hverandre, så vi så oss nødt til å bryte forhandlingene nå, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi, i en pressemelding.

Industri Energi har brutt forhandlingene med NR på flyteriggavtalen, som omfatter forbundets medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Forhandlingene har pågått i Oslo i to dager.

­ – Riggbransjen går godt og vi forventer at våre medlemmer får sin del av verdiskapingen. Samtidig må bransjen tilby et lønnsnivå som gjør at den er attraktiv, sier forbundsleder Frode Alfheim, i pressemeldingen.

Forhandlingene går nå til mekling. Blir ikke partene enig i meklingen, kan det bli streik på sokkelen.

Flyteriggavtalen omfatter over 4500 Industri Energi-medlemmer som jobber i selskaper som Maersk Drilling, Transocean, Odfjell Drilling, Seadrill, Dolphin Drilling, Saipem, Rowan/Valaris, KCA Modu, Archer, Teekay, Sodexo, ESS, 4 service offshore med flere.