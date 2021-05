21 nye smittetilfeller

Torsdag morgen melder Stavanger kommune om 20 nye smittetilfeller. Totalt ble 684 personer testet det siste døgnet.

Av disse er 15 nærkontakter. Tre har usikker smittekilde og to har ukjent smittekilde.

Slik er aldersfordelingen:

0-9 år: 2.

10-19 år: 3.

20-29 år: 3.

30-39 år: 4.

40-49 år: 4.

50-59 år: 4.

[ Stavanger må ikke gi fra seg vaksinedoser ]

30 elever i karantene

Stavanger kommune informerer også om at to elever på 8. trinn ved Kristianslyst skole har testet positivt for covid-19. Den ene eleven har ikke vært på skolen i smitteførende periode. En ansatt og 30 elever er i karantene.

Sandnes kommune melder torsdag om ett nytt smittetilfelle det siste døgnet.

Den smittede er et barn/ungdom mellom 10 og 20 år. Smittesporing pågår.

I Sola og Randaberg er det null nye tilfeller torsdag.