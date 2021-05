Nord-Jæren: Videregående skoler går tilbake til gult nivå

Ordførerne i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes har bestemt, etter råd fra kommuneoverlegene i de fire kommunene, å sette de videregående skolene til gult nivå.

Det opplyser Sandnes kommune i en pressemelding onsdag morgen.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sier til RA at de valgte å lytte til kommuneoverlegene og helsesjefene fordi vi nå er i en smittesituasjon hvor vi har kontroll.

– Smittesituasjonen tilsier at vi er på risikonivå to, det vil si at vi har kontroll, og tallene de siste ukene har vist en klar bedring. Det er dessuten positivt at mange av smittetilfellene i det siste har vært nærkontakter, noe som betyr at de allerede sitter i karantene, sier Nessa Nordtun.

De videregående skolene går fra rødt til gult nivå, og endringen vil tre i kraft fra mandag 24. mai.

– Rødt nivå er et inngripende tiltak for både elever og ansatte. Det er fortsatt restriksjoner på gult nivå, men det er viktig at vi kan gå tilbake til noe som gir en litt lettere hverdag, sier ordføreren.

– Vi har forstått det slik at det er viktig for skolene å få tid til å foreta endringene som gult nivå innebærer. Dette ønsker vi å ta hensyn til, og derfor trer lettelsen i kraft først mandag, sier Nessa Nordtun.

Frykter oppblomstring

Ifølge Stavanger Aftenblad skal russen fortsette sin feiring fram til Sankthans. Det er ikke ventet noen store arrangementer, og alt av feiring foregår på eget initiativ, ifølge avisen.

– Vi må rett og slett gjøre det beste ut av den feiringen som vi får nå. Så får vi kanskje tatt igjen litt av de to ukene der de fleste var i karantene etter 1. mai-helgen, sier presidenten i Stavangers hovedstyre, Elin Aase til Aftenbladet.

Ordfører Nessa Nordtun sier til RA at hun forstår at russen føler de har fått mye av russefeiringen sin ødelagt og at de ønsker å ta igjen det tapte.

– Jeg håper likevel at de fortsetter å være flinke og utviser godt smittevett. Det er fremdeles en skjør situasjon, sier hun.

– Er du redd for en ny oppblomstring, i og med at de skal fortsette feiringen?

– Ja, jeg er redd for ny oppblomstring. Derfor må alle fortsette med å utvise godt smittevett og følge rådene. Situasjonen er som nevnt skjør, sier Nessa Nordtun.

---

Dette er gult nivå:

Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer som håndhilsning og klemming

Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

Lærere kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde 1 meters avstand

Unngå trengsel og å samles i store grupper

---