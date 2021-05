17 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

Onsdag morgen melder Stavanger kommune om 12 nye koronapositive det siste døgnet.

Av de smittede er elleve nærkontakter, mens én har usikker smittekilde.

Slik er aldersfordelingen:

* 0-9 år: 3.

* 20-29 år: 3.

* 30-39 år: 3.

* 50-59 år: 2.

* 60-69 år: 1.

Totalt har 700 personer blitt testet i Stavanger det siste døgnet.

Samtidig opplyser kommunen at ytterligere to barn i Solvang barnehage har testet positivt for covid-19. Fra før er to voksne og ett barn smittet.

Alle nærkontaktene i barnehagen er allerede i karantene.

Kjente smitteklynger

I Sandnes kommune meldes det om null nye tilfeller onsdag, mens Randaberg kommune melder om to nye smittetilfeller.

– Begge satt allerede i karantene, tilknyttet to kjente smitteklynger, opplyser kommuneoverlege Ole Bernt Lenning i Randaberg kommune.

I Sola kommune er det tre nye smittetilfeller onsdag. Det er importsmitte der vedkommende ble smittet i utlandet, men er bosatt i Sola.

Slik er aldersfordelingen:

* 10-19 år: 2.

* 40-49 år: 1.