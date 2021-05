Slutter i TV Vest

Tirsdag kveld kunngjorde TV Vest-profilen Veronica Simoné Fjeld at hun slutter i kanalen.

– Jeg har gått i redusert stilling i ett års tid nå, hvor jeg har jobber tre dager i uken på TV Vest, og to dager på egne prosjekt. Nå har jeg lyst å utforske delen med egne prosjekt i større grad, og da må jeg løsrive meg, rett og slett, sier Fjeld til RA.

– Hvordan har det vært å ta denne beslutningen?

– Helt jævlig. Etter 14 år og 5 måneder hvor jeg har lagt ned enormt mye av meg selv i jobben, er det som et kjærlighetsbrudd. Men, nå har jeg kommet meg over den verste biten av den prosessen, og jeg vet det er riktig. Jeg tror det for veldig mange er ganske jævlig å gjøre sånne store livsveivalg. Det er ingenting å legge skjul på.

– Hva skjer videre for deg nå, har du noen store planer eller prosjekter på gang?

– Ja, jeg har i utgangspunktet noe ganske kule konkrete prosjekt, men jeg er ikke helt klar for å annonsere de enda. Men, i sum handler det om å videreutvikle ting som jeg har fått lov til å oppleve via scene, og som influenser. Jeg vil sette enda mer trykk på influenser-verden, og kanskje vise at det går an å være influenser og samtidig ha en etisk ryggrad med journalistiske vurderinger i bunn. Jeg vil utfolde meg 100 prosent i det, sier Fjeld.

I 14 år har jeg fått utfolde meg som journalist og som menneske i det som uten tvil har vært den mest lekne... Posted by Veronica Simoné Fjeld on Tuesday, May 18, 2021