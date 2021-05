Ordførerne på Nord-Jæren har sendt brev til statsministeren om vaksinefordeling

Ordførerne i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes har tirsdag sendt et brev til statsminister Erna Solberg. Ordførerne reagerer på at Nord-Jæren har fått nedjustert antall vaksinedoser.

Regjeringen har varslet en endring i vaksinefordelingen, som vil bety at mange andre kommuner i en sjuukersperiode vil få om lag 35 prosent færre doser. Disse dosene tildeles i stedet 24 andre kommuner som er vurdert å ha høyere smittetrykk. Regjeringen har bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) om å vurdere endringer i vaksinetildelingen.

– Vi har forståelse for at det er flere vurderinger og avveininger som må gjøres i vaksinefordelingen, påpeker de fire ordførerne i brevet.

De understreker at kommunene på Nord-Jæren er en felles bo- og arbeidsregion og står sammen i covid-19 håndteringen.

– De fire kommunene har gjennom det siste året samarbeidet med å innføre lokale forskrifter, dele på ressurser og samarbeidet godt på tvers. Vi har ukentlige møter på strategisk nivå både politisk og administrativt, slik at innbyggerne i regionen opplever tilnærmet like tiltak på tvers av kommunegrensene, skriver ordførerne.

I brevet forklarer de at covid-19 pandemien i stor grad påvirkes av situasjonen i nabokommunene.

– I en periode hadde vi tiltak på nivå 5B etter covid-19 forskriften i alle de fire kommunene. Dette for å redusere et høyt smittetrykk i Stavanger kommune og for å hindre smittespredning til nabokommuner. Kommunene Sandnes, Randaberg Stavanger og Sola har den siste tiden hatt et høyere smittetrykk enn Stavanger. For oss er det et svært viktig ledd i smittehåndteringen at vi framover mottar vaksiner som planlagt, dette sett i lys av utfordringene med ferieavvikling, personellressurser og samarbeid overfor frivillige organisasjoner. Samtidig skaper det trygghet og forutsigbarhet i forhold til smittesituasjonen og innbyggere, forklarer ordførerne i brevet til Solberg.

– Vi vil også påpeke det svært ressurskrevende arbeidet Sola kommune har i forbindelse med håndtering av utenlandsreisende til regionen via Stavanger lufthavn, Sola, samt arbeidet med regionens karantenehotell for de reisende. Både håndtering av innreise og karantenehotell vil også de neste månedene legge beslag på store ressurser. Vi undrer oss over den varslede endringen i vaksinefordelingen. Ordførerne for Sandnes, Randaberg og Sola kommune har en klar forventning til likebehandling. Slik at Nord-Jæren regionen behandles som en region i forhold til tildeling av vaksiner, står det i brevet.