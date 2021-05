Øko-gård får lekesentral tilpasset funksjonshemmede

– Vi har søkt midler gjennom SR-Bank i flere år, og tidligere har vi søkt om kråkereirhuske som vi skal ha på den lekeplassen, sier daglig leder Finn Helge Stokke.

Ullandhaug økologiske gård driver med formidling av økologi, bærekraft og miljø. På gården har de blant annet en egen butikk som selger økologiske matvarer, i tillegg til at de har både sauer og miniatyrhester på gården. De har også en lekeplass som de nå skal utvide.

– Det er fordi vi har veldig mye besøk her av barnehager og skoler. Nå ser vi behovet for å ha en lekepark som er tilpasset flere grupper, også de som kanskje sitter i en rullestol, slik at de også får være med å leke, sier Stokke.

For Finn Helge Stokke er det viktig at gården har en universell utforming, slik at tilkomsten skal være enkel for alle.

– Jeg tenker de med funksjonshemninger skal ha like muligheter som alle de andre. Og nå har vi denne universelle utformingen som også går på tilkomsten inn i bygg.

I tillegg har gården et samarbeid med Firbent Terapi.

– Vi samarbeider jo også med miniatyrhestene som også jobber med forskjellige grupper med barn og unge med ulike utfordringer som trenger spesielle tilpassinger.

Støtte

Gården har fått støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til å bygge lekesentralen.

– Den lekesentralen vi skal bygge nå er ganske dyr, så vi har fått et ganske stort beløp på over 300.000 kroner.

Det er ikke første gang de har søkt midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

– Vi søkte det samme i fjor men da kom vi ikke helt opp, men så oppfordret de til å søke igjen. Nå er det tredje gangen vi får tildelt midler fra dem, det tror jeg er fordi det er rettet mot barn og unge.

Håper å få det på plass innen høsten

Lekesentralen vil bestå av flere elementer.

– Det vil være rutsjebane, og det vil være mulig å kjøre gjennom lekesentralen med rullestol. Det vil også være forskjellige typer leker underveis som man kan trykke på, gjøre, se på. Det vil være et klatrestativ, så det vil være litt forskjellig.

De håper på å få på plass lekeapparatet innen høsten.

– Det er i alle fall det vi håper på, men den må bestilles og jeg vet ikke hvor lang ventetid det er på bestillingene. Det har litt med kapasiteten vår å gjøre, for vi skal gjøre en del av arbeidet selv.

Sikkerheten til barna blir også viktig i prosessen med å bygge lekesentralen.

– Det må fundamenteres skikkelig. Vi vil ha et underlag som gjør det trygt dersom barna faller ned. Da står det mellom fallsand eller spesialflis, så vi tenker å få spesialflis.

Ser et behov

Stavanger Turistforening jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser. De har fått flere spørsmål om tilrettelagte lekeplasser.

– Dette må jo bare bli utrolig viktig og bra for Ullandhaug gård og Hillevåg bydel og ikke minst Stavanger. Jeg har ved flere anledninger fått spørsmål om vi i DNT vet om tilrettelagte lekeplasser som er mer inkluderende. Så det er tydeligvis et behov for flere slike inkluderende steder, sier Beate Eikemo fra DNT tilrettelagt i Stavanger turistforening.

Hun er glad for at Ullandhaug økologiske gård utvider lekesentralen til å være tilpasset flere.

– Det er fantastisk at Ullandhaug gård velger å investere i en slik lekesentral, og vi gleder oss kanskje enda mer til å komme igjen med friluftskveldene våre etter denne er på plass. Dyr, natur, lek og barn, tilgjengelig for alle. Det blir stort sett ikke bedre enn det!

Beate Eikemo, DNT tilrettelagt i Stavanger Turistforening (Petter Nordbø)