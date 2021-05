Bekymret over pandemidrikking

– Vi drikker mer hjemme, alene, i hverdagen og rundt barn. Det er urovekkende, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til i en pressemelding.

En ny rapport, utviklet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Av-og-til, har samlet forskning om alkohol, psykisk helse og samfunnskriser fra Norge og utlandet. I tillegg har Rambøll intervjuet 28 organisasjoner som jobber med sårbare grupper og alkoholproblematikk.

Rapporten viser blant annet at det kan ha blitt en større skjevfordeling i alkoholkonsum, og at de som drakk mye før pandemien drikker mer nå. Videre viser den at flere drikker i hverdagen, alene og i hjemmet og at unge voksne, menn og barn og unge er spesielt sårbare for alkohol under pandemien. Den viser i tillegg at vi vil kunne se flere personer utvikle alkoholproblemer.

[ Reagerer på registreringssystemet for vaksinen – redd de uten norsk bank-ID glemmes ]

Problematisk koronadrikking

Eriksrud sier det er flere funn i rapporten som gir grunn til bekymring.

– Pandemien og smittevernstiltakene har økt faren for å bli rammet av alkoholavhengighet, enten ved at man selv mister kontroll over egen drikking, eller blir rammet som pårørende til noen som drikker for mye, sier hun, ifølge pressemeldingen.

– Alkohol er en større risikofaktor slik vi lever nå, enn det den vanligvis er. Pandemien og smittevernstiltakene øker faren for å utvikle usunne alkoholvaner, samtidig som det gjør det vanskeligere å bli oppdaget og få hjelp, legger hun til.

[ Rogaland er det fylket i landet med lavest andel vaksinerte ]

Går hardt utover barn og unge

Av-og-til er spesielt bekymret for barn og unge som er blitt hardt rammet. I rapporten uttrykker mange organisasjoner bekymring for barn og unge, og hvordan endringene i alkoholvaner har påvirket dem.

– Vi har vært mer hjemme, vi har vært mer med barna, og mange har vært i en sårbar situasjon med permitteringer og isolasjon. Samtidig sier flertallet at de drikker som før, eller marginalt mindre. For barnas del burde alkoholforbruket gått betydelig ned, sier Eriksrud i pressemeldingen.

Hun hadde ønsket et større fokus på hvordan folk skal håndtere andre risikoer enn smitte under pandemien.

– Alle har hørt om meteren og hostekroken. Men å håndtere hverdagen med isolasjon og restriksjoner har i stor grad vært overlatt til hver enkelt av oss. Det er jeg redd vi vil se konsekvensene av fremover, sier Eriksrud.