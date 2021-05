– Folk stråler, solen stråler og det er kjempegod stemning

Klokken 10.30 satte flere hundre båter kursen fra Vågen i Sandnes i retning Stavanger, for å markere nasjonaldagen.

Varaordfører og leder av 17. mai-komiteen, Pål Morten Borgli, var om bord i «MS Sandnes» sammen med ordfører i Sandnes, Stanley Wirak.

– Dagen har vært helt etter punkt og prikke som planlagt. Vi har trening med det, og det er mye rutiner på 17. mai, men man vet jo aldri, sier Borgli til RA.

Han påpeker at himmelen er helt blå, at solen skinner og at masse folk er ute langs svaberg, brygger og fjell fra Sandnes helt til Stavanger.

– Det er helt fantastisk, sier Borgli.

Han nevner at også alle arrangement og taler har gått som planlagt.

– Hvordan er stemningen blant folk?

– Veldig fin. Folk stråler når det er sol, og jeg tror alle har lengtet litt etter det å se litt andre folk, og være litt tett på andre folk – selv om man ikke skal være helt tett på andre, og det å kjenne på den gode stemningen. Det gjør noe med oss. Jeg ser det er mange båter som har både blåbær og champagne på bordene. Det er helt magisk, sier Borgli.

Skipene MS «Sandnes» og MS «Rogaland i Byfjorden med en armada av småbåter rundt seg. (Stein Roger Fossmo)

Viktig å markere

Han mener det er viktig å markere 17. mai, til tross for koronarestriksjoner.

– Vi markerer ikke bare 17. mai på grunn av grunnloven, men også det med demokrati og frihet. Nå har friheten vår blitt utfordret, av et virus, og da er det veldig viktig at vi markerer nasjonaldagen. Det blir på en måte folket mot korona, i dag også, sier Borgli.

– Hva savner du mest med 17. mai uten korona?

– Det er tog, barnetog og folketog. De tingene der. Alt det andre har vi jo. Det er masse folk i Sandnes og Stavanger sentrum, det er masse folk på sjøen, og folk er ute og koser seg. Det er en helt vanlig 17. mai, bortsett fra togene. I fjor sa vi vel aldri mer 17. mai på denne måten, men vi får si det igjen i år – aldri mer sånn som dette her, sier varaordføreren.

Borgli skal resten av dagen, sammen med ordfører Wirak og konene deres, spise kjøttkaker om bord på MS Sandnes, og nyte båtlivet.

– Og så blir det vel litt jobb senere i kveld, men det er helt flott, sier Borgli til RA.

Lars og Karen Cecilie Tjøstheim hadde tatt oppstilling på brua mellom Sølyst og Engøy for å se båtparaden.

– Det er et fantastisk skue, og mange flere båter enn i fjor, sier Lars Tjøstheim, til RA.

– Det var veldig flott. Været ble jo så bra også, og i fjor var det småregn, sier Karen Sesilie Tjøstheim.

Lars og Karen Sesilie Tjøstheim hadde tatt oppstilling på brua mellom Sølyst og Engøy for å se båtparaden. (Stein Roger Fossmo)

17. mai 2021. Båtkonvoi med "oppstilling" i Vågen (Privat)