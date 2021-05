Sandnes-mann ble millionær

Den gjeveste potten til Eurojackpot fredag kveld var på hele 620 millioner kroner, men det var ingen som klarte å gjette seg til 5+2 rette tall.

Men, en kar fra Sandnes kunne likevel juble over å vinne en million kroner.

Mannen mente først at det var dårlig spøk da han fikk beskjeden, skriver Norsk Tipping i en pressemelding.

– Oi, så kjekt. Jeg fikk plutselig litt puls her jeg nå, sier den overraskede vinneren da vi ringer for å overrekke den gledelige nyheten. Han satt sammen med kona og barna, og de hadde ikke den største troen på at dette kunne være sant.

– Ja, jeg lurer jo på om dette bare er en veldig dårlig spøk. Men når du forteller meg eksakt når jeg kjøpte vinnerkupongen så må jeg kanskje tro på deg, sier den nybakte Eurojackpot-millionæren glad.

Vil være anonym

– Huff, jeg tror jeg må ta meg en spasertur for å roe nervene her nå. Men det vil nok bli en aldri så liten feiring i kveld, kunne Sandnes-mannen røpe.

Vinneren, som for øvrig ønsker å holde seg anonym, kjøpte kupongen med vinnerrekken via mobil et par dager før trekningen.

