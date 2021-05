Våt 17. mai i vente

– I Stavanger og omegn vil det være bygevær gjennom hele helgen og fram mot 17. mai. Det vil være gode temperaturer, før det blir kjøligere inn mot søndag og på mandag, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Magni Svanevik, til RA.

Hun forteller at bygeværet fortsetter på nasjonaldagen, men at det fortsatt er usikkert hvor mye det blir ut av lavtrykket.

– Det kommer et lavtrykk til Sør-Norge mandag, men det er usikkerhet knyttet til hvor mye det påvirker Rogaland. At det blir noen byger er sikkert, men hvor intense dem blir og hvor mye opphold det blir mellom bygene er fortsatt noe usikkert, sier Svanevik.

– Det kunne absolutt vært verre, legger hun til.

– Det blir med andre ord ikke grillvær i Stavanger 17. mai?

– Det er nok ikke helt perfekt grillvær, og det gjelder hele langhelgen. Vi får en ustabil værsituasjon med perioder med regn utover i uken. Det er ikke stabilt finvær i sikte med det første, sier Svanevik.

– Man kan likevel få gløtt av sol gjennom helgen, og muligens på 17. mai, legger hun til.

Ikke bedre vær i fjellet

Lørdag er det ventet rundt 15 grader i Stavanger og omegn, mens det 17. mai er kan bli ned i tolv grader.

– Det er litt kjøligere enn normalt i mai, og det vil fortsette utover neste uke, sier vakthavende meteorolog.

– Så sommerværet er ikke på vei til Stavanger med det samme?

– Ikke helt. Man må nok vente litt til på det, sier Svanevik.

I og med at også årets nasjonaldag blir annerledes enn normalt, kan det tenkes at flere rogalendingers har flyktet til fjellet for langhelgen. Også i Ryfylke og i Sirdal er det ventet bygevær.

– Det vil være et lavt skydekke i fjellet, som gir perioder med tåkeforhold. Det vil derfor ikke være bedre vær i fjellet enn i byen, sier Svanevik.

– I Sirdal kan det se ut til at det blir rundt ti grader på 17. mai. Det vil bli gradvis kjøligere framover, fortsetter hun.

Satser på stor båtkortesje

I år, som i fjor, er det planlagt en båtkortesje på nasjonaldagen fra Vågen til Siriskjæret.

– Det var mange som mente at fjorårets 17. mai-konvoi måtte gjentas, sier Jan Welde. Han er styremedlem i Stavanger Veteranbåthavn.

– Stavanger kommune kontaktet meg og lurte på om jeg kunne dra i gang noe lignende. Årets konvoi arrangeres derfor i regi av veteranbåthavnen, legger han til. De tar hånd om de praktiske forberedelsene for båtparaden.

– Det er meldt både regn og lave temperaturer på 17. mai. Hva tenker du om det?

– Det er som en vanlig norsk sommer, og såpass tåler båtfolk. 17. mai-konvoien er frivillig, så de som vil være med og har egnet båt til det blir med, sier Welde før han fortsetter:

– Jeg tror dette blir bra – været er ingen hindring. Jeg regner med en voldsom oppslutning, for flere hundre har meldt sin interesse. Det blir uansett en stor kortesje med både små og store båter.

Båtkortesjen går fra Vågen i Stavanger til Siriskjæret. På veien skal båtene blant annet forbi Buøy, Engøy, Roaldsøy og Ormøy, nordover i Vassøysundet, og mellom Lindøy, Tunsøy, og Hellesøy. Stavanger Veteranbåthavn har lagt opp alternative ruter mellom byøyene på grunn av ulike høyder på båtmastene.

– Vi vil seile mest mulig mellom de fine øyene vi har i Stavanger, sier Welde.