22 nye smittede på Nord-Jæren

Det er registrert 13 nye koronatilfeller i Stavanger, melder kommunen torsdag morgen. 12 av dem er nærkontakter. Ett tilfelle er smitte i forbindelse med utenlandsreise.

Alder:

0–9 år: 1

10–19 år: 1

20–29 år: 7

30–39 år: 1

40–49 år: 2

50–59 år: 1

Antall testet i Stavanger: 590

* En elev på 2. trinn på Kampen skole har fått påvist korona. 19 elever og tre ansatte er satt i karantene.

* 28 elever og fire ansatte er i karantene på Austbø skole, etter smitte på 9. trinn.

* Solvang barnehage måtte holde stengt onsdag 12. mai, fordi to ansatte fikk påvist korona. På grunn av smittesituasjonen må barnehagen holde stengt fredag 14. mai også, opplyser kommunen på sin nettside.

– Vi gjør fortløpende vurdering av videre tiltak i samråd med smittevernavdelingen i kommunen, og foreldrene vil bli holdt orientert, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

Sju i Sandnes

Sandnes kommune melder om sju nye tilfeller torsdag morgen.

Kvinne 20–30 år (nærkontakt)

Mann 50–60 år (nærkontakt)

Mann 60–70 år (nærkontakt)

Kvinne 20–30 år (nærkontakt)

Kvinne 50–60 år (nærkontakt)

Barn/ungdom 10–20 år (nærkontakt)

Mann 30–40 år (innreise)

To nye i Randaberg

Onsdag ble det registrert to nye smittetilfeller i Randaberg kommune.

– To yngre nærkontakter testet onsdag positivt for covid-19. Ingen av disse er knyttet til tidligere saker i Randaberg. Mer enn 20 personer er satt i karantene i forbindelse med disse to uavhengige smittetilfellene, opplyser Ole Bernt Lenning, kommuneoverlege i Randaberg kommune.

Ingen av smittetilfellene i Randaberg de siste dagene kan knyttes til utbruddet blant russen.

Sola kommune har ingen nye smittede torsdag.

500 nye i Norge

Det siste døgnet er det registrert 500 koronasmittede i Norge. Det er 31 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 441 koronasmittede per dag.

Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 392, så trenden er stigende, melder NTB.

