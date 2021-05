Klart for strømme-festival

Morten Abel, Hilde Selvikvåg, Kapteinen, Oliver Hohlbrugger, Beharie og LULI står i spissen når strømme-festivalen arrangeres for andre året på rad fra torsdag 13. til lørdag 15. mai.

Vierlive inntok strømme-scenen i fjor. Da frontet Girl in Red, Aurora og Sigrid det som var Norges største strømmefestival. I år dykkes det ned i det lokale kulturlivet i Stavanger for å løfte lokale artister og skape aktivitet i kulturnæringen utenfor hovedstaden.

Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway, skal åpne festivalen.

Det er veldig godt å være med til Stavanger, og endelig få oppleve musikk på Tou Scene igjen. — Kathrine Synnes Finnskog

– Festivalen i Stavanger blir vitamininnsprøytingen vi trenger nå. De erfaringene vi gjør oss rundt digitale konserter vil være med oss i framtiden, og gjøre veien fra norsk artist til det internasjonale publikumet kortere, sier Finnskog i en pressemelding.

– Det er veldig godt å være med til Stavanger, og endelig få oppleve musikk på Tou Scene igjen. Miljøet her er godt, og det er alltid fint å se artister skinne på hjemmebane. Det er altfor lenge siden sist, legger hun til.

Norske artister i egne omgivelser

Hun mener at det er ute på tur i landet man får møte norske artister på deres egne premisser, og i omgivelsene som speiler musikken deres.

– Vi får høre deres erfaringer fra det siste året og hva de tenker om framtiden, sier Finnskog.

Haakon Mathisen i Vierlive mener utgangspunktet for festivalen var annerledes i fjor.

– Da var det for å sysselsette en hel musikk-, film- og kultur-bransje som lå nede for telling. At vi arrangerer festival også i år sier to ting: Musikk- og kulturbransjen trenger nå sårt en vitamininnsprøytning, og strømmekonserter gjort med kjærlighet, er en helt en ny måte å komme nær kunsten og artisten på – også etter korona, sier han.

Festivalen finner sted 13. til 15. april og kan følges på https://vier.live/channel/etheltannetsted-2021. Man kan kjøpe festivalpass per husstand, eller billetter til enkeltkonserter. Også dette kan gjøres på festivalens hjemmeside.