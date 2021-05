Slik blir 17. mai-feiringen i Stavanger og Sandnes

I år, som i fjor, blir 17. mai litt annerledes, og det er allerede varslet at det verken blir barnetog eller folketog gjennom gatene i Stavanger og Sandnes. Fra fredag 7. mai gikk Nord-Jæren over på de nasjonale reglene og retningslinjene, som blant annet sier at man skal begrense den sosiale kontakten og at man ikke bør ha besøk av mer enn fem gjester verken inne eller ute.

Sandnes kommune oppfordrer innbyggerne til å feire hjemme i år, og å pynte hus og hager til nasjonaldagen. Også Stavanger kommune opplyser at det ikke er ønskelig med folkeansamlinger og oppfordrer derfor til å kose seg hjemme eller på restaurant med sine kohorter.

Men det blir likevel noe. Begge byer har blant annet kransenedleggelse, båtkortesje, flaggheising, korpsmusikk og felles synging av nasjonalsangen klokken 12.00.

– 17. mai-feiringen i år blir ganske lik som den i fjor, dessverre. Det blir ikke barnetog, russetog eller folketog, ingen bydelsarrangementer eller de skolegårdsarrangementene vi liker så godt. Vi synes det er veldig trist, men vi må prøve å gjøre det beste ut av det, sier Ann Sesilie Tekfeldt, leder for 17. mai-komiteen i Stavanger.

Barna skal ha det kjekt

Tidligere i år sendte 17. mai-komiteen i Stavanger ut invitasjon til skolene i byen, hvor de oppfordret dem til å arrangere små, skolevise 17. mai-tog på nasjonaldagen.

– Et par dager etter at vi sendte ut invitasjonene økte smitten, og det viste seg å være vanskelig for mange av skolene å gjennomføre tog på grunn av strenge smitteverntiltak og et høyt elevantall. Derfor så vi oss nødt til å trekke tilbake forslaget, sier Tekfeldt.

Det er likevel noen skoler som lager sin egen 17. mai-feiring i forkant av nasjonaldagen og har egne markeringer i skoletiden.

– Det er kjempekoselig at de lager 17. mai-stemning, pynter seg og tar med flagg. Og så lenge man ivaretar smittevernet er det heller ingenting i veien for å lage små tog i nabolaget eller sekkeløp i hagen med noen få venner. Det viktigste er at vi voksne tilrettelegger slik at barna får det kjekkest mulig på 17. mai, sier Tekfeldt.

Hun sier det har vært «utrolig krevende» å planlegge årets nasjonaldag på grunn av mye smitte og strenge restriksjoner. Nå håper Tekfeldt at folk bruker nasjonaldagen til å feire, kose seg og tenke over hvor godt vi tross alt har det i Norge.

– Vi oppfordrer folk til å lage en fin feiring for seg og sin kohort innenfor de reglene som gjelder. Jeg håper folk koser seg maks på 17. mai, enten det er hjemme eller på restaurant i byen, sier Tekfeldt.

Tror ikke det blir endringer

I Sandnes blir det ingen offentlige arrangementer å delta på, bortsett fra at man kan delta med privat båt i båtkortesjen som går fra Vågen klokken 10.30.

Varaordfører og leder av 17. mai-komiteen, Pål Morten Borgli, sier til RA at han tror det blir en fin dag selv om den blir litt annerledes.

– Det blir de tradisjonelle og minnerike begivenhetene som alltid, med kransenedleggelse, flaggheising og pynta terrasser. Vi håper på godt vær og fulle restauranter i byen, så jeg tror det blir en ganske så kjekk 17. mai, sier komitélederen.

Som nevnt blir det ingen barnetog eller store folkeansamlinger i sentrum, men Borgli tror folk er klare for en annerledes feiring. Han er ikke redd for store folkeansamlinger verken i byen eller i bydelene når korpsene spiller.

– Det er ikke rom for de store folkeansamlingene i år, så jeg håper folk tar ansvar selv og finner på sin egen feiring. Mange har jo dessuten en god langhelg nå, så jeg tror mange kommer til å benytte den til å gjøre noe kjekt med seg og sine, sier Borgli.

– Hvordan har det vært å planlegge 17. mai i år?

– Det har egentlig vært litt krevende. Ting endrer seg hele tiden, så da er det å finne den balansen mellom gasspedalen og bremsen. Man skal prøve å ikke skuffe noen, og samtidig prøve å unngå unødvendige kostnader, sier han.

Smittevernoverlege i Stavanger, Ruth Midtgarden, sier det viktigste folk kan gjøre er å sette seg inn i de nasjonale tiltakene og følge dem. I tillegg oppfordrer hun folk til å være mest mulig utendørs.

– Man kan ha besøk i hagen dersom det går an, men det er viktig å følge det anbefalte antallet både inne og ute. Og selvfølgelig skal man ikke gå ut dersom man har symptomer, sier Midtgarden.

Hun tror ikke det kommer til å bli endringer i reglene før nasjonaldagen. Dersom det mot formodning skjer tror hun sannsynligheten er større for at det blir ytterligere strammet inn enn åpnet opp.

– Er dere redd det blir mer smitte i forbindelse med 17. mai?

– 17. mai er bare én dag, og i tillegg foregår mye utendørs, så vi tror det skal gå bra. Men vi er alltid litt bekymret for at folk kan bli for optimistiske og uforsiktige rett etter lettelser og at det kan medføre unødvendig smitte, sier Midtgarden til RA.

Dette skjer i Stavanger på 17. mai:

Av smittevernhensyn er det ikke ønskelig med folkeansamlinger. Derfor vil ikke klokkeslettene bli annonsert, opplyser Stavanger kommune.

Eiganes gravlund: Kransenedlegging ved minnestøttene over norske, britiske og sovjetiske falne, samt ved minnesmerke over norske jøder som døde i konsentrasjonsleirer. Tale ved ordfører Kari Nessa Nordtun, sogneprest Øivind Holtedal og Reverent Tracy Rishton

Kransenedlegging ved minnestøttene over norske, britiske og sovjetiske falne, samt ved minnesmerke over norske jøder som døde i konsentrasjonsleirer. Tale ved ordfører Kari Nessa Nordtun, sogneprest Øivind Holtedal og Reverent Tracy Rishton Hetland gravlund: Kransenedlegging ved minnestøtten over de falne fra torpedojageren Ægir. Tale ved sogneprest Anders Hildeng Næss. Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre. Musikk ved IMI Brass og hilsen ved Hard Olav Bastiansen fra 17. mai-komiteen

Kransenedlegging ved minnestøtten over de falne fra torpedojageren Ægir. Tale ved sogneprest Anders Hildeng Næss. Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre. Musikk ved IMI Brass og hilsen ved Hard Olav Bastiansen fra 17. mai-komiteen Frihetsmonumentet i Mosvannsparken: Gulale Samiei fra 17. mai komiteen ønsker velkommen. Kransenedlegging og tale ved kommandørkaptein Jarle Heggelund. Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre. Jernbanens musikkorps under ledelse av dirigent Torbjørn Dahl bidrar.

Gulale Samiei fra 17. mai komiteen ønsker velkommen. Kransenedlegging og tale ved kommandørkaptein Jarle Heggelund. Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre. Jernbanens musikkorps under ledelse av dirigent Torbjørn Dahl bidrar. Revheim Kirkegård: Tale ved feltprest Einar Arne Garlid. Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre.

Tale ved feltprest Einar Arne Garlid. Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre. Flaggheising i Kleivatrappene: Flaggheis og appell ved KFUK-KFUM-speidere. Musikk ved IMI Brass. Ordfører og 17. mai-komiteen deltar.

Flaggheis og appell ved KFUK-KFUM-speidere. Musikk ved IMI Brass. Ordfører og 17. mai-komiteen deltar. Brannbilen kjører i sentrum: Den gamle brannbilen kjører Lars Hertervigsgate-Gamle Stavanger -Uelands gate-Strandkaien-Kongsgårdbakken til Atlantic. Leder av 17. mai-komiteen og ordføreren sitter på.

Den gamle brannbilen kjører Lars Hertervigsgate-Gamle Stavanger -Uelands gate-Strandkaien-Kongsgårdbakken til Atlantic. Leder av 17. mai-komiteen og ordføreren sitter på. St. Petri kirke: Digital gudstjeneste med biskop Anne Lise Ådnøy og sogneprest Øivind Holtedahl. Tekstleser Bjarne Kvadsheim fra 17. mai-komiteen Gudstjenesten kan sees på www.domkirkenogpetri.no og domkirkens Facebook-side.

Digital gudstjeneste med biskop Anne Lise Ådnøy og sogneprest Øivind Holtedahl. Tekstleser Bjarne Kvadsheim fra 17. mai-komiteen Gudstjenesten kan sees på www.domkirkenogpetri.no og domkirkens Facebook-side. De fleste aktivitetene vil kunne følges på kommunens sosiale medier og på lokalmedienes nettsider, opplyser kommunen.

Musikkorpsene spiller i bydelene som vanlig. Følg med på korpsenes Facebook-sider for informasjon.

Båtkortesje – Stavanger på sjøen: Båtkortesjen ankommer Vågen klokken 11.00. Båtparaden avsluttes ved Siriskjær klokken 14.30.

Båtkortesjen ankommer Vågen klokken 11.00. Båtparaden avsluttes ved Siriskjær klokken 14.30. Parade i sentrum: Parade fra Hall Toll med den gamle brannbilen, 17. mai-komiteen og flaggborg med speiderne går langs Vågen til torget. Stavanger Brass bidrar.

Parade fra Hall Toll med den gamle brannbilen, 17. mai-komiteen og flaggborg med speiderne går langs Vågen til torget. Stavanger Brass bidrar. Klokken 12.00: Hele Norge synger nasjonalsangen.

Hele Norge synger nasjonalsangen. Amcar-kortesje: Amcar Rogaland er arrangør. Bilene starter ved Kvadrat. Hovedkortesjen kommer fra Bybrua, og tar opp Bergelandstunnelen-Kannik-Løkkeveien-Borgermester Middelthonsgate-Tastagata.

Dette skjer i Sandnes på 17. mai:

Kommunen oppfordrer alle til ikke å oppsøke arrangement, men følge med på direktesending fra nasjonaldagen på denne nettsiden eller hos TV-Vest, opplyser Sandnes kommune. Derfor blir ikke klokkeslett annonsert.

Salutt fra Ulvanuten

Bekransning av monumenter

Sandnes kirke: Ordfører Stanley Wirak taler. Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre og Speiderne. Elim Brass spiller. Før talen synges: Fagert er landet , første og siste vers. Etter talen: Gud signe vårt dyre fedreland , første og siste vers.

Ordfører Stanley Wirak taler. Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre og Speiderne. Elim Brass spiller. Før talen synges: , første og siste vers. Etter talen: , første og siste vers. Kirkeklokkene i Sandnes ringer. Speiderne heiser flaggene i sentrum.

Lutsi: Flaggheising, Ernst Magne Haga og Torgeir Siqveland (lur). 4. april fanfare , komponert av Jostein Hetland. Allsang Gud signe vårt dyre fedreland , første og siste vers. Elisabeth Helland Bakka taler. Lotte Bakka Elvebakk synger Mitt lille land. VIVA synger Gud signe Noregs land.

Flaggheising, Ernst Magne Haga og Torgeir Siqveland (lur). , komponert av Jostein Hetland. Allsang , første og siste vers. Elisabeth Helland Bakka taler. Lotte Bakka Elvebakk synger VIVA synger Høyland kirke: 17. mai-komiteen ved Pål Morten Borgli taler. Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre. Skeiene janitsjar spiller. Før talen synges: Fagert er landet , første og siste vers. Etter talen: Gud signe Norges land.

17. mai-komiteen ved Pål Morten Borgli taler. Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre. Skeiene janitsjar spiller. Før talen synges: , første og siste vers. Etter talen: Det vil også være kransenedleggelse på Høle, Hommersåk, Figgjo og Forsand.

Taler for dagen: Ordfører Stanley Wirak, ung ordfører Sanna Rana, russepresident Marius Fuglestad og prest Øyvind Alsaker.

Ordfører Stanley Wirak, ung ordfører Sanna Rana, russepresident Marius Fuglestad og prest Øyvind Alsaker. Båtkonvoi med MS Sandnes

Kulturinnslag: Sandnes symfoniorkester, Seterjentens søndag . VIVA kulturskolekor på Ruten. Koret synger én sang pluss første vers av Ja, vi elsker . BAI – Philippine Cultural Organization in Rogaland, Bilaan Tribal Dance. Sverre Sigurdson musikkorps i Øglændsparken. Sandnes turn, Sandnes Apparat- og Turnoppvisning.

Sandnes symfoniorkester, . VIVA kulturskolekor på Ruten. Koret synger én sang pluss første vers av . BAI – Philippine Cultural Organization in Rogaland, Bilaan Tribal Dance. Sverre Sigurdson musikkorps i Øglændsparken. Sandnes turn, Sandnes Apparat- og Turnoppvisning. I bydelene: I bydelene våre er det ulike aktiviteter spredt rundt denne 17. mai. Ta godt imot ditt korps og andre gode initiativ som besøker din gate og hage. Vi oppfordrer til smittehensyn og at alle forholder seg til gjeldende retningslinjer hva gjelder folkeansamling og avstand. Har bydelen din egen Facebook-side? Følg med, kanskje legges det ut innslag som du ønsker å få med deg.

I bydelene våre er det ulike aktiviteter spredt rundt denne 17. mai. Ta godt imot ditt korps og andre gode initiativ som besøker din gate og hage. Vi oppfordrer til smittehensyn og at alle forholder seg til gjeldende retningslinjer hva gjelder folkeansamling og avstand. Har bydelen din egen Facebook-side? Følg med, kanskje legges det ut innslag som du ønsker å få med deg. Oppfordring fra kommunen: I år er det flere korps, FAU, idrettslag og andre lag og foreninger som mister sitt inntektsgrunnlag. 17. mai-komiteen oppfordrer til giverglede. Søk fram ditt korps, FAU, idrettslag på VIPPS og send over de kronene du hadde tenkt å bruke på bydelsarrangementet.

Dette er reglene som gjelder på 17. mai:

Fra fredag 7. mai gikk Nord-Jæren vekk fra de regionale koronatiltakene og over på de nasjonale. Her er noen av regjeringens råd og anbefalinger:

Alle bør begrense sosial kontakt.

Hold én meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1–2 faste kontakter om du bor alene.

Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester.

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs.

Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter à 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Kilde: Stavanger kommune/Helsenorge.no

