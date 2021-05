Mest dose 2-vaksiner i uke 20

De neste tre ukene skal dose to settes på dem som fikk dose 1 hos fastlegene, og på dem som fikk AstraZeneca som dose 1, for det meste helsepersonell. Det betyr at Stavanger kommune får øremerkede vaksiner til dette formålet. Det betyr også at det ikke blir så mye vaksine igjen til å sette som dose 1 på andre grupper i uke 20. Det er enda uvisst hva kommunen får av vaksiner i uke 21 og 22.

Det melder Stavanger kommune på sin nettside tirsdag.

-Stavanger kommune har en litt annen alderssammensetning enn en del av våre nabokommuner. Det betyr at vi bruker noe lengre tid på å fullvaksinere de eldste enn kommuner med en yngre befolkning, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

To dager med vaksinering

Vaksinesenter Forum Expo har kapasitet til å vaksinere 2400 personer om dagen. Men vaksinetilgangen setter begrensninger for hvor raskt vaksineringen av Stavangers befolkning går. I uke 20 skal 900 av dem som fikk AstraZeneca få Pfizer som dose 2 i Expo tirsdag og onsdag formiddag. Det gjelder i hovedsak helsepersonell. Ca. 4000 av dosene i uke 20 skal fastlegene sette som dose 2 på sine pasienter.

Innspurten for prioriterte grupper

Når det gjelder dose 1 er Stavanger i innspurten av å vaksinere prioriterte grupper med underliggende sykdommer. De første tilbudene om vaksine er også sendt ut til prioriteringsgruppe 8, som er de friske mellom 55 og 65 år. Oppstart av vaksinering av gruppe 8 forventes i uke 21. Per 11. mai har 37.049 innbyggere i Stavanger fått dose 1 av koronavaksine og 10.758 har også fått dose 2.