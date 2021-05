Derfor gikk Fred Ole til Sandnes i kyllingdrakt

Da Asfalt-selgerne ikke fikk selge magasinene sine på grunn av de strenge smitteverntiltakene tidligere i år, bestemte Asfalt-sjefen i Sandnes – Fred Ole Hansen – seg for å starte en innsamlingsaksjon. Dersom de klarte å samle inn 50.000 kroner skulle han gå i kyllingdrakt fra kaien på Hommersåk til Asfalt-kontoret i Sandnes sentrum.

Det ble samlet inn over 50.000 kroner. Kyllingdrakten måtte bestilles på nett. Sist lørdag tuslet Asfalt-sjefen den drøye 15 kilometer lange turen. Han fikk med seg fire andre personer, pluss fotograf.

– Vi var heldige med været. Det var meldt «drittvær», men vi hadde opphold stort sett hele tiden, forteller Hansen til RA.

Ekstrarunde i Hanatrappene

– Formen var overraskende bra. Vi hadde faktisk overskudd til å ta en liten runde innom Hanatrappene også. Jeg kjente det litt i ryggen underveis, men det ga seg da vi løp Hanatrappene.

Da RA skrev om gåturen tidligere, fryktet Hansen at han måtte bære i mål. Slik ble det heldigvis ikke.

Vi dillet litt. Folk stoppet og tok bilder av oss. — Fred Olse Hansen, leder salgskontoret til Asfalt i Sandnes.

– Vi brukte 3,5 timer. Det er ikke spesielt fort, tror jeg. Vi dillet litt. Folk stoppet og tok bilder av oss. Vi spiste litt og hadde en fotoshoot i sentrum.

Med seg hadde følget en fotograf, John Willy Torp, som tok dokumenterte turen.

Gåturen skulle egentlig ha blitt arrangert 1. mai, men på grunn av koronarestriksjoner ble turen flyttet til 9. mai.

– Det gjorde til at vi ble 5 ifølge og ikke 11, forklarer Hansen.

Fred Ole Hansen (kyllingdrakt) fikk følge av fire spreke menn da han gikk fra Hommersåk til Sandnes sentrum, Norvald Caballero Erfjord (ballongdress), Ingvar "Gaupå" Bjørnevold Ruud (krabbe), David Benno Sæther (fisepute) og Tore Koppang (speilegg). (John Willy Torp)

Vil være 50 neste år

Hansen satser faktisk på enda en gåtur neste år på samme tid.

– Kanskje kan dette bli en årlig greie. «Den årlige Asfalt-turen». Da må vi få til en stortur, med enda flere folk. En god gjeng på 50 stykker hadde vært finfint.

– Blir det kyllingdrakt neste år også?

– Vi får se. Utkledning blir det uansett. Det er bare for folk å begynne å planlegge hva de skal ha på seg. Få det sydd! Det er en tur som fint passer for med dårlig rygg og ringe knær. Det har jeg selv erfart, sier Hansen.

– Flott at Asfalt viser igjen

Gjengen viste godt igjen langs veien, og fikk mye oppmerksomhet fra forbipasserende.

– Det var mye tuting, vinking og bilder. Det er veldig bra at Asfalt viser igjen. Jeg håper det kan bidra til at innbyggerne i Sandnes tenker ekstra på dem – og kjøper magasiner av dem. Salgskontoret åpnet fredag som var.

Det ble samlet inn over 50.000 kroner under aksjonen. Pengene går til å holde liv i Hjerte for Sandnes sitt Asfalt-utsalgskontor, for å sikre arbeidsplassen til gatemagasinselgerne i Sandnes.

20.000 kroner kom fra Kavlifondet. Resten av pengene kom fra privatpersoner og lokale aktører.

– Hjerte for Sandnes er helt avhengig av støtte for å kunne drifte utsalgskontoret for gatemagasinet Asfalt i Sandnes, særlig i den situasjonen vi er i nå med flere nedstengninger grunnet covid-19. Mens kontoret har vært stengt har vi kjørt rundt matposer til alle registrerte selgere i Sandnes en gang i uken. I tillegg til utsalg av magasiner, fungerer salgskontoret som et trygt og sosialt sted å være med mulighet for samtale og hjelp. Når vi har åpent serverer vi noe å spise, arrangerer sosiale aktiviteter og mye mer, sa Hansen til RA tidligere.

Den rundt 15 kilometer lange turen tok 3,5 timer. Gjengen tok seg også en tur opp Hanatrappene. (John Willy Torp)