Vesentlig færre nye smittetilfeller

Totalt antall nye bekreftede smittetilfeller i de fire kommunene er åtte. Det tilsier en kraftig nedgang fra 32 på lørdag og 26 på fredag.

Stavanger kommune melder om at to personer testet positivt for koronaviruset det siste døgnet. Ifølge kommune er begge de smittede i 20-årene.

En av dem er smittet som nærkontakt, den andre har foreløpig ukjent smittevei. Dette er en kraftig nedgang fra de siste døgnene. På lørdag meldte kommunen nemlig om 14 nye smittetilfeller, fredag ni og torsdag 11.

Antall testede i Stavanger lørdag var 515.

Tre nye i Sandnes

Sandnes kommune melder søndag morgen at tre nye personer har fått påvist smitte siste døgnet.

Det er to personer i aldersgruppen 10-20 år, og begge disse oppgis å være nærkontakter. Den tredje smittede, som er i aldersgruppen 20-30, har foreløpig ukjent smittevei. Sandnes kommune opplyser at smittesporing pågår når det gjelder dette tilfellet.

Smittetallet er på full fart nedover også i Sandnes. Lørdag ble det registrert åtte nye smittede, fredag var det 14 og torsdag 19.





To i Sola, ett i Randaberg

Sola kommune melder søndag om to nye smittetilfeller det siste døgnet. Mens det fra Randaberg kommune melders om ett nytt bekreftet smittetilfelle fra testingen som ble gjennomført lørdag.