Stavanger museum med ny utstilling

Det melder Stavanger museum i en pressemelding fredag formiddag.

– Det er en glede å informere om at museene våre åpner igjen lørdag 8. mai. Samtidig åpner vi den populære utstillingen Doktor Proktors sensasjonelle samling av Dyr Du Skulle Ønske Ikke Fantes på Stavanger museum, heter det i pressemeldingen.

Ideen til utstillingen kom i forbindelse med Jo Nesbøs barnebøker om Doktor Proktor. Høsten 2010 kom den tredje boken i serien, og det er denne utstillingen har ideen fra.

Utstillingen Doktor Proktors sensasjonelle samling av Dyr Du Skulle Ønske Ikke Fantes ble først vist på Naturhistorisk museum i Oslo og har siden da vært på turné på museer og kulturinstitusjoner i Norge og utlandet.

– Vi er veldig glade for å kunne vise denne populære utstillingen i Stavanger. Utstillingen tar publikum med på en reise inn i en fantastisk verden full av fantasi, skrekk og humor. Vi er sikre på at utstillingen vil glede mange, sier avdelingsdirektør ved Avdeling for kultur, sjøfart og industri Inge Eikeland.

I utstillingen kan publikum bli kjent med 25 fenomenale fantasidyr fra Jo Nesbøs univers blant annet blant annet den mongolske vannrotten, en kjøttetende gnager som kan bli 160 cm lang, det namibiske neshornet som spiser sand, stein og grus og månekameleonen som spiser mennesker som vi spiser kjøttkaker.

Utstillingen "Doktor Proktors sensasjonelle samling av Dyr Du Skulle Ønske Ikke Fantes" åpner på Stavanger museum (Cathrine Ommundsen/MUST)

Selv om utstillingen kun inneholder fantasidyr bygger den på biologiske prinsipper og museet vil tilby et naturhistorisk formidlingsopplegg for barn i utstillingsperioden, ifølge pressemeldingen.

– Hvorfor er dyr skapt som de er og hvorfor har alle fantasidyrene en egenskap som gjør at de ikke kan eksistere i naturen? Noe av hensikten med utstillingen er å inspirere besøkende til å lære mer om naturen vi har rundt oss. Virkeligheten overgår ofte fantasien. I virkeligheten må en følge naturlovene og ha egenskaper som gjør at en vil overleve og passe inn i økosystemet, sier avdelingsdirektør ved Avdeling for naturhistorie Rudolf Svensen, i pressemeldingen.