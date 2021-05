Slik skal frigjøringsdagen markeres

Markeringen av frigjøringsdagen i Stavanger foregår i år uten publikum, av smittevernhensyn, melder Stavanger kommune på sine nettsider.

Man kan se markeringen i opptak på nett-tv på kommunens nettsider lørdag 8. mai kl. 10.00.

Under markeringen vil varaordfører Dagny Sunnanå Hausken legge ned kranser på Eiganes gravlund, ved minnestøtten over norske falne, det jødiske minnesmerke, de sovjetiske falne, de britiske krigsgravene og ved minnestøtten over Solveig Bergslien.

Den 8. mai er Norges frigjøringsdag. På denne dagen i 1945 ble Norge igjen et fritt og selvstendig etter den fem år lange tyske okkupasjonen.