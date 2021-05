Slik blir det nye boligprosjektet på Jåttå

– Veidekke har lang og god erfaring i å gjennomføre byggingen av boligprosjekter i denne størrelsen. Dette er et flott prosjekt i et spennende utviklingsområde i det som er i ferd med å bli en av Stavangers mest attraktive bydeler. Vi takker Øgreid Eiendom så mye for oppdraget og ser fram til å komme i gang med byggearbeidene etter sommeren, sier direktør Are Westbye i Veidekke Bygg Syd.

Søstrene Hinna Veidekke har signert kontrakt på boligprosjektet Søstrene Hinna på Jåttå. Oppdraget er en totalentreprise verdt 120 millioner kroner eks. mva. (Pressefoto Veidekke)

Veidekke har fått i oppdrag av Øgreid Eiendom AS å oppføre første byggetrinn i boligprosjektet Søstrene Hinna på Jåttå i Stavanger. Her skal Veidekke bygge 51 boenheter i fire rekkehus og to boligblokker, pluss felles parkeringskjeller. Kontrakten er en totalentreprise verdt 120 millioner kroner ekskl. mva, opplyser Veidekke i en pressemelding.

[ Skepsis til Obs Bygg-planer på Revheim ]

Høy arkitektonisk kvalitet

Boligprosjektet Søstrene Hinna består totalt av 18 rekkehus og 124 leiligheter fordelt på tre byggetrinn. Avtalen som nå er inngått med Veidekke gjelder de første 51 boligene i byggene B1, BB1 og BB2 på om lag 8000 kvadratmeter, inkludert bodareal og en tilhørende parkeringskjeller som skal forberedes for videre utbygging og sammenføyning med de neste byggetrinnene.

– I vårt prosjekt har vi lagt vekt på å utvikle boliger med høy arkitektonisk kvalitet og gode fellesrom med sosiale soner og gjestehybler, det vi kaller boliger etter Øgreid Eiendom standard. Byggestart er vedtatt og boligkjøperne får her ta del i en trygg og forutsigbar reise fra kjøp til innflytting, sier daglig leder Erlend Aanestad i Øgreid Eiendom.

Søstrene Hinna er startskuddet for videreutviklingen av Hinna Park. Området vil når det er ferdig utbygd bestå av om lag 1500 nye boliger og 6000 arbeidsplasser. I sammenheng med utviklingen skal det også opparbeides flotte uterom og parkområder.

Byggestart er planlagt i september, og boligene skal stå klare til innflytting i løpet av 2023.