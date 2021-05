Flere kjører ruspåvirket

I april i år ble 83 personer anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand i Sør-Vest politidistrikt. Det tilsvarer en økning på 6 prosent sammenlignet med april i fjor.

Det melder MA - Rusfri Trafikk i en pressemelding fredag.

Så langt i år har 258 personer blitt anmeldt for ruskjøring i distriktet. På landsbasis har 3197 personer blitt anmeldt for ruskjøring i år.

Generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, liker ikke det hun ser.

– Selv om økningen er minimal, er det likevel svært bekymringsverdig. Er du mellom 18 – 24 år og kjører med en promille på 0,5, øker sannsynligheten for å bli drept med 900 ganger. Det viser hvor livsfarlig fyllekjøring faktisk er. Det er ikke noe å bagatellisere, sier Kristoffersen, i pressemeldingen.

Hadde det ikke vært for politiet, mener Kristoffersen at dødstallene i trafikken hadde vært langt høyere.

– Heldigvis har vi verdens beste Utrykningspoliti. Hadde det ikke vært for UP, ville dødstallene i trafikken vært betydelig høyere. Men det er vanskelig å konkurrere med fyllekjørere til enhver tid – derfor er det avgjørende at publikum tipser, konstaterer Kristoffersen.

Unge voksne er verst

Aldersgruppen som blåste til rødt flest ganger i løpet av april i Sør-Vest, var 25 – 34 åringer. 25 av 83 personer i den gruppen kjørte med over lovlig verdi.

– Vi ser igjen at førere som har hele livet foran seg, har dårligst holdninger. Det er ikke unikt for distriktet at disse skiller seg negativt ut. I deler av landet ser vi at aldersgruppen ikke tar promillekjøring på alvor, sier generalsekretæren og legger til:

– Tall fra politiets tilstandsanalyse viser også at 9 av 10 anmeldte fyllekjørere er menn.