Dagny til Stavanger

Dagny legger ut på The Strangers / Lovers Tour i mai og juni 2021, melder Live Nation i en pressemelding fredag.

5. juni kommer hun til Stavanger Konserthus.

Ifølge pressemeldingen blir The Strangers / Lovers Tour en intim turné planlagt i 11 byer med totalt 15 show, med gjeldende restriksjoner.

– Det blir mildt sagt en veldig eksklusiv mulighet til å se en av Norges mest spennende og energiske liveartister og en opplevelse du sent vil glemme, heter det i pressemeldingen.

I 2020 slapp Dagny debutalbumet ‘Strangers / Lovers.’ Den første singelen ‘Come Over’ ble fulgt opp med Somebody’ som vant ‘Årets Låt’ på P3 Gull og til dags dato ennå ligger på topp 20. Når året var over kunne man konstatere at begge singlene var de to mest spilte låtene på norsk radio, av en norsk artist, ifølge pressemeldingen.

Oversikt over turneen:

14. mai Gjøvik Fjellhaven

19. mai Trondheim Tapperiet

20. mai Trondheim Tapperiet

22. mai Bø Kroa

23. mai Moss Kulturhus

24. mai Skien Ibsenhuset

28. mai Tromsø The Edge

29. mai Tromsø The Edge

31. mai Bergen Forum

1. juni Bergen Forum

2. juni Ålesund Terminalen

5. juni Stavanger Konserthuset

8. juni Oslo sentrum Scene

9. juni Oslo sentrum Scene

10. juni Tønsberg Foynhagen