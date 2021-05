Overgang til nasjonale regler: – Denne beslutningen gjøres under stor grad av usikkerhet

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sier til RA at de nå føler de har situasjonen under kontroll. Hun sier smittetallene i regionen har holdt seg lave over tid, og med unntak av smitteutbruddet blant russen har det kun blitt påvist ti nye smittetilfeller på Nord-Jæren den siste uken.

Torsdag kveld ble det derfor bestemt at de fire kommunene på Nord-Jæren; Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, går over til de nasjonale retningslinjene fra midnatt, natt til 7. mai.

– Vi har hatt strenge tiltak over lang tid, og vurderingen nå er at det ikke er nødvendig å opprettholde disse. Men denne beslutningen gjøres under stor grad av usikkerhet. Vi kan fort komme i en situasjon hvor ting endrer seg, og det er ikke nødvendigvis gitt at de tiltakene vi har nå er riktige i en ny situasjon, sier ordføreren til RA.

Et stykke igjen til full gjenåpning

Hun understreker at overgangen til de nasjonale reglene ikke er en ren gjenåpning, og at de nasjonale retningslinjene også er strenge.

En av de store forskjellene mellom de regionale og nasjonale tiltakene er skjenking. Under de regionale reglene, som utgår ved midnatt 7. mai, var det skjenkestopp. De nasjonale reglene sier derimot at man kan få skjenke, men kun i tilknytning til matservering og kun fram til klokken 22.00.

– Vi vet at kulturlivet og serveringsbransjen var i en veldig krevende situasjon med tiltaksnivået som var. Vi har fått tydelige tilbakemeldinger på at dette er viktig for dem, og det lytter vi til, sier Nessa Nordtun.

– Men nå er det utrolig viktig at de utøver godt smittevern. Vi kommer til å ha lav terskel for å stenge ned virksomheter hvis smittevernreglene ikke overholdes. Vi vil ikke ha en situasjon som i Ålesund, og det vil ikke bransjen heller. Derfor er det viktig at både bransjen og innbyggerne er med på å ta ansvar og overholder reglene, legger hun til.

Stor grad av usikkerhet

– Hvordan føles det å være et skritt nærmere gjenåpning?

– Det er en god følelse, men jeg føler det fortsatt er et stykke igjen og at vi raskt kan komme i en situasjon hvor vi må iverksette inngripende tiltak igjen, sier ordføreren til RA.

Nessa Nordtun sier de fire ordførerne var samstemte om å gå over til de nasjonale retningslinjene, og at de i tillegg har hatt dialog med FHI, politiet og russen.

– Er dere trygge på denne avgjørelsen?

– Ut ifra det vi vet i dag er vi trygge, men den tas under stor grad av usikkerhet. Vi vet hvor fort ting kan snu. Akkurat nå har vi et stort utbrudd vi kan isolere. Vi har oversikt, de tester seg og går i karantene, men vi kan risikere at det sprer seg til nye forgreninger hvor vi ikke har oversikt. Den risikoen er til stede og med i vår vurdering. Det er flere grunner til å åpne enn å fortsatt holde stengt, men vi vet at situasjonen raskt kan endre seg, sier Nessa Nordtun til RA torsdag kveld.