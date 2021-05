Utdelingen av Michelin-stjerner flyttes

MICHELIN-guiden har besluttet å flytte datoen for presentasjonen av 2021-utgaven for de nordiske landene til september 2021. Det melder Michelin i en pressemelding onsdag morgen.

– I den tiden vi står i, preget av vanskeligheter for restauratører innen de forskjellige nordiske regionene, vil vi med denne avgjørelsen om utsettelse gi Michelin Guide-teamene mer tid til å fullføre valget, med samme relevans, seriøsitet og konsistens som tidligere år, skriver de i pressemeldingen.

– Vår nordiske utgave har alltid hatt en spesiell plass i vår store Michelin Guide-familie. Fra Norge til Danmark, fra Sverige til Finland uten å glemme Island, har kokker fra de nordiske landene spilt en veldig spesiell rolle i verdens kulinariske konsert, promotert det beste av deres forskjellige land, og demonstrert en veldig innovativ og engasjert visjon om gastronomi, sier Gwendal Poullennec, internasjonal direktør for Michelin Guidene, i pressemeldingen.

Håpet er at ved å utsette lanseringen av 2021-årgangen, vil det gjøre det mulig å skape en bedre feiring.

– Til tross for utfordringene har kokker i løpet av det siste året vist et eksepsjonelt nivå av engasjement i å vedlikeholde restaurantene sine og tilby sine gjester gode kulinariske opplevelser. Dette vil vi trekke fram som vårt bidrag til å løfte bransjen etter tiden vi står i, sier Poullennec.

Presentasjonen av Michelin Guide Nordiske land 2021 vil bli avholdt i Stavanger Konserthus, og vil for første gang noensinne bli direktesendt på TV med et TV-show produsert av Matkanalen, i samarbeid med Visit Region Stavanger, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

– Stavanger-regionen og Rogaland er valgt som vertskap og partnere for lanseringen av den digitale Michelin Guide i september 2021. Vi ser fram til å være partner med Michelin-guiden på dette viktige arrangementet for Stavanger-regionen. Vi har fantastiske restauranter med noen av Norges beste kokker og en region med ett bredt utvalg av ettertraktede ingredienser. Med Michelin-guidens oppmerksomhet etablerer vi oss igjen som et spennende reisemål for matopplevelser. Vi ser fram til en digital seremoni med et TV-show sammen, sier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Visit Region Stavanger, i pressemeldingen.

– I år, for å gi matelskere de mest oppdaterte anbefalingene, vil 2021-utvalget av Michelin Guide Nordic Countries bare være tilgjengelig digitalt, på guidemichelin.com og den nye MICHELIN Guide Appen, står det i pressemeldingen.