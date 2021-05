Røde Kors med ny møteplass for unge

Nettverk er et tilbud for unge som ønsker å treffe andre, og bygge et sosialt nettverk. Ideen om å starte dette tilbudet kom for lenge siden, men pandemien gjorde at behovet for et slikt tilbud økte.

– Vi har sett at mange ønsker besøksvenner, men etterspørselen har blitt så stor at vi ikke får til en til en møter med alle, derfor prøver vi å få til gruppeaktivitet. Spesielt nå når mange sitter hjemme i hybelen med skolearbeid eller på hjemmekontor, er det flere som ønsker seg et sosialt nettverk, sier aktivitetsleder Per Langhaug.

I denne gruppen er tanken at de som er med selv skal få være med å bestemme hvilke aktiviteter de skal ha.

– Det er ikke alle unge som har lyst til å være med i Røde Kors for å springe i heia og være med i hjelpekorpset, det kan være andre ting de er interessert i, så vi vil møte de også.

Per Langhaug er aktivitetsleder for Nettverk i Røde Kors Sandnes. (Tonje Thorstad Kildal)

På det første møte var det fem unge som møtte opp, det er Langhaug fornøyd med.

– Jeg synes responsen har vært veldig god, selv om vi slet litt med å få ut budskapet i starten. Nå er vi en veldig fin gjeng som har møtt opp her i dag, og vi har allerede fått respons fra flere som ønsker å være med.

Planen videre er å få til faste møter med ulike aktiviteter hver tirsdag.

– Både med tanke på koronarestriksjoner, og at det nå begynner å bli finere vær kommer vi nok til å ha en del uteaktiviteter framover, og flytte oss inn etter hvert. Vi har ikke satt noe fast aktivitetsplan ennå, for vi tenker det skal være opp til de som kommer hva de ønsker å gjøre. Det virker som en sammensatt gruppe, så det vil nok bli litt forskjellige aktiviteter, legger Langaug til.

[ Over halvparten føler ensomhet under koronaen ]

Tur med sofis

Nettverks første møte startet i Sandvedparken i Sandnes. Møtet startet med en tur gjennom parken, hvor alle fikk snakket litt om hva de driver med og hvilke interesser de har. Etter å ha gått litt ble det en softispause utenfor Pizza og burger-companiet, hvor praten fortsatte. Det ble også åpnet for diskusjon rundt hva de ønsket å gjøre på møtene framover.

Det kom inn flere forslag fra alle. Spillkveld, kanotur, matlaging og klatring var noen av aktivitetene som ble foreslått

To av dem som møtte opp var 17-åringene Eline Marie Andersen Rovik og Christina Boganes, de er begge elever på Gand videregående skole, men møttes for første gang i Sandvedparken.

Eline Marie Andersen Rovik og Christina Boganes spiser softis etter en tur gjennom Sandvedparken. (Tonje Thorstad Kildal)

– Det var egentlig mamma som foreslo at jeg skulle bli med på dette, nå som det er korona er det jo litt vanskelig å gå ut å være sosial, sier Rovik.

Boganes ble også tipset om tilbudet av sin mor, som er en av dem fra Røde Kors som har vært med på å starte tilbudet.

– Mamma er jo med her, så jeg tenkte det kunne være greit å prøve å se hvordan det er, sier hun.

Begge to synes det er bra at Røde Kors har startet et slikt tilbud.

– Det er kjekt å møte nye folk, så det er et veldig bra initiativ, sier Eline og legger til at hun tror hun kommer til å bli med på flere møter.

[ Ensomme eldre får spise billig på restaurant sammen med andre ]

Vil treffe nye folk

Marius Håland og Isak Haukland Tornes var også med på turen, etter at Tornes fant informasjon om Nettverk på Facebook. De to kjenner hverandre fra ungdomsskolen, og er nå ferske studenter på Universitetet i Stavanger.

– Det var Isak som fikk meg med hit, også har jeg jo lyst til å treffe nye folk, så det er derfor jeg er her, sier Marius.

Han legger til at pandemien gjør det ekstra vanskelig å treffe folk, og finne på ting.

– Jeg har heller aldri vært særlig inne på festing og alkohol, og jeg føler at i vår alder er det noe du må gjøre for å treffe folk, så det er ikke alltid like lett å møte nye mennesker når du ikke drikker, sier han.

Marius Håland synes også at Nettverk er et bra initiativ fra Røde Kors.

– Det er veldig fint, så foreløpig tenker jeg at jeg kommer til å fortsette men jeg tar det litt som det kommer, legger han til.

Marius Håland og Isak Haukland Tornes var også med på Nettverks første møte. (Tonje Thorstad Kildal)