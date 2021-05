Vil at flere skal bruke munnbind på toget

– Vi har ikke konkrete tall på hvor mange av våre passasjerer som bruker munnbind, men vi har en indikasjon på at det er vesentlig lavere nå enn i starten av året, og at det ikke er så høyt som vi gjerne skulle ønske, sier Oda Riska i Go-Ahead til RA.

Selv om Go-Ahead har redusert rutetilbud på grunn av koronatiltak, og myndighetenes oppfordring om å ikke reise med offentlig transport med mindre det er nødvendig, har de fortsatt en dekning på 56 prosent i forhold til før korona på Jærbanen.

– Vi vet at det er «rushtog» som er så fulle at alle bør bruke munnbind, siden det ikke vil være mulig å holde en meters avstand fra hverandre, påpeker Riska.

Kampanje

For å oppmuntre togpassasjerene til å bruke munnbind, gjennomfører Go-Ahead en munnbind-kampanje tirsdag. De deler ut gratis munnbind på Bryne og Nærbø stasjon i morgenrushet, og i Stavanger i ettermiddagsrushet.

– Vi ønsker at togreisen skal føles som en positiv og trygg opplevelse i en krevende tid, hvor mange bekymrer seg litt ekstra fordi de er engstelig for egen helse, eller fordi de har nær familie i risikogruppen. God munnbindbruk gir en trygghet og litt lavere skuldre, mens det å komme inn et tog med masse passasjerer kan gi ekstra bekymring. Det kan være lett å glemme munnbind i en travel hverdag hvor du skal skynde deg til toget. For å gjøre det lettere for passasjerer å bruke munnbind, deler vi dette ut på tirsdag. Vi gjør det også for å sette litt ekstra fokus på hvor enkelt det er å ta i bruk, og på den måten hvor enkelt det er å få medpassasjerer og ansatte til å føle seg litt tryggere, forklarer Riska.

– Hva betyr det for deres ansatte om folk er flinke å bruke munnbind?

– Våre konduktører er ute og treffer mange mennesker hver dag. De har en travel og samfunnskritisk jobb, som unektelig utsetter dem for ekstra smittefare. Når flere passasjerer bruker munnbind, gjør dette at de får en mindre engstelig arbeidsdag og reduserer risikoen for at de blir smittet. Vi har foreløpig ikke hatt noe smitte blant våre ansatte og er veldig takknemlige for det. Vi vil gjøre vårt beste for at dette fortsetter, og at både våre ansatte og passasjerer skal kunne fortsette å reise trygt når de må.

Oda Riska i Go-Ahead (Privat)

Smitteverntiltak

Go-Ahead har flere smitteverntiltak på Jærbanen.

– Vi strekker oss så langt som mulig for å sikre at alle de som må reise, kan gjøre det. Det er en vanskelig balansegang å gå, men vi har blant annet satt opp flere lokaltog i rushtiden etter påsken for å prøve å lette på trykket i de travleste periodene, sier Riska.

I tillegg har Go-Ahead forsterket renhold på alle togene, informasjon om myndighetenes anbefaling på nettsidene, og de oppfordrer til bruk av munnbind via høyttalere og plakater.

– Vi oppfordrer passasjerer til å ikke reise hvis de er syke eller mistenker at de er det, og å vurdere andre reisemidler som sykkel når det er mulig, i tillegg til å unngå unødvendige reiser. Vi oppfordrer også de som kan til å unngå rush når dette er mulig, sier Oda Riska.