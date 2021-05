Tiltakene på Nord-Jæren videreføres til 6. mai

De fire kommunene Sola, Randaberg, Sandnes og Stavanger bestemte tirsdag ettermiddag at dagens regionale tiltaksnivå skal vare til og med torsdag 6. mai for å få oversikt over hvor omfattende og alvorlig smitteutbruddet blant russen kan være.

Som et strakstiltak settes de videregående skolene i de fire kommunene på rødt tiltaksnivå for smittevern. Andre målrettede tiltak kan bli nødvendig hvis smitteutbruddet vokser.

– Alle ønsker seg lettelser i tiltakene på Nord-Jæren så snart som mulig. Dersom vi ser at utviklingen går i riktig retning de neste to dagene, har vi som mål om å gå over på nasjonale tiltak fra og med fredag 7. mai, sier ordførerne Jarle Bø, Tom Henning Slethei, Stanley Wirak og Kari Nessa Nordtun i en pressemelding.

[ Russen stopper rulling til 13. mai: - De neste dagene blir avgjørende ]

Uoversiktlig situasjon

For øyeblikket er situasjonen uoversiktlig med økt smitte blant de unge, og fortsatt dukker det opp tilfeller med ukjent smittevei.

– Det bekymrer oss at det er påvist smitte i årets russekull, for vi vet hvor raskt mutasjonene kan spre seg. Samtidig vil vi berømme russen for at de tar ansvar. De har satt årets feiring på vent, gått i karantene og skal teste seg i stor skala. Vi unner dem en mest mulig normal russetid, men dagens situasjon krever dessverre et krafttak mot smitten, sier ordførerne.

Ordførerne på Nord-Jæren skal gjøre en ny vurdering av tiltaksnivået torsdag klokken 19.00.

Ifølge kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes kommune er smittesporingsarbeidet blant russen krevende, men han roser samarbeidsviljen.

– Russepresidentene har bedt russen om å utsette russefeiringen til 13. mai. Sammen med lav terskel for å teste seg er dette et godt virkemiddel for å hindre videre smittespredning på tvers av skoler og kommunegrenser, sier Torvik.