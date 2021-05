Russen stopper rulling til 13. mai: - De neste dagene blir avgjørende

Mandag kveld fikk seks russ på Nord-Jæren påvist korona. I en pressemelding samme kveld oppfordret smittevernoverlegene at alle russ som har deltatt på feiring om å teste seg – to ganger med fem dagers mellomrom.

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, er spent på smitteutviklingen de nesten to-tre dagene, og sier de neste dagene blir avgjørende for hva som skjer videre med årets russefeiring.

– Nå foregår det mye testing av russ. Svarene kommer i løpet av tirsdag kveld og utover onsdagen. De neste dagene framover vil vise om det er grunnlag for å stramme inn, eller gå tilbake til de tiltakene og rådene vi har nå, sier Torvik til RA.

Ifølge Torvik har russen selv oppfordret til full rulle-stans fram til 13. mai.

– Det er positivt. Vi ser også at mange russ tester seg. Jeg må skryte litt av russen som tar dette seriøst og er samarbeidsvillige, sier Torvik.

Har ikke fullstendig oversikt

Seks russ er allerede smittet. Torvik sier man ikke har oversikt over hvilke skoler som er rammet.

– Russen har vært på kryss og tvers av skoler, busser og kommuner. Vi har en viss oversikt, men ikke fullstendig. Hadde dette vært snakk om én skole eller kohort, hadde det vært enklere, sier kommuneoverlegen.

– Burde man stoppet russefeiringen før den startet?

– Russen har fått mange gode råd. De aller fleste følger rådene, og er innenfor rammene for det som er lov. Så er det noen som har vært uheldige. Noen har vært på kryss og tvers av busser, og kanskje vært flere i en buss enn de rådene tillater, svarer Torvik.

– Smittes på et kvarter

Legen sier det sannsynlig at russen er smittet av den britiske mutasjonen.

– 100 prosent av prøvene på SUS forrige uke var den britiske mutasjonen, så det regner vi med. Når man sitter tett inni en russebuss, så trenger man ikke sitte lenger enn et kvarter før man har smittet hele bussen, advarer Torvik.

Likevel vil han ikke kritisere russen. Torvik vil heller skryte av russen.

– Selv om det nok har vært for mange mennesker i noen busser, er dette rein uflaks. På sosiale medier ser man at russen blir beskyldt for det ene eller det andre, men vi har ikke dokumentasjon på noe annet enn at dette var et uhell, sier Torvik.

– Husk man kan være symptomfri, og likevel være smitteførende, legger kommuneoverlegen til.

Russen satte selv rulle-stans

Kaja Berger, russepresident ved Sandnes, sier til RA at det var russen selv om stoppet rulling da det ble kjent at noen brøt karantene.

– Vi bestemte oss for en frivillig rullestopp uten beskjed fra kommunen. Så kom det smitte. Jeg er glad for at tok den pausen på forhånd, sier Berger.

Rullestopp varer fram til 13. mai, men kan forlenges.

Selv har hun ikke vært vitne til at russ har brutt smittevernrådene.

– Det har heller vært motsatt, at folk er opptatt av å holde seg til gruppene sine og ikke har andre russ i bussene, sier Berger.

– Nå venter vi på testsvarene. Det er mange som tester seg, sier Berger, som er imponert over medrussen.

– Situasjonen er kjip, men jeg er imponert hvordan russen har taklet dette, og hvor voksen russen har håndtert situasjonen. Vi var forberedt på det verste, og alle er innforstått med at det vi må ta tak om noe skjer, forteller Berger, som også har i bakhodet at 17. mai kan ryke for russen.

Vaksinere russen?

– Kunne man bare vaksinert russen og blitt kvitt smitteproblemet?

– Det er det nasjonale styresmakter som bestemmer, svarer Torvik.

– Det har blitt drøftet, men det er ikke vi som bestemmer dette i det hele tatt. Nasjonale myndigheter har landet på å ikke prioritere dem, svarer fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) på samme spørsmål.

Fylkesordføreren har registrert i kommentarfeltene at noen mener russen ikke burde fått feire i år.

– Man er russ én gang i livet. De er i en særstilling, sier Chesak.

Marianne Chesak (Ap), fylkesordfører i Rogaland. (Arne Birkemo)

Russefeiringen startet 1. mai. Chesak synes det er trist at det allerede er påvist smitte blant russekullet som er på 2500 personer.

– Nå er det viktigste å få kontroll på smittesituasjonen. Det er viktig å få testet alle. Testingen vil ta tid. Vi avventer for å se omfanget før vi vet hva vi gjør videre, sier Chesak.

– Dette viser hvor sårbar situasjonen er. Det skal ikke mye til før 17. mai står i fare, legger fylkesordføreren til.

FHIs russeråd:

Ta en gratis test og bli hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, er syk eller i karantene.

Hold god avstand til andre (minst 1 meter).

Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon ofte. Bruk håndsprit før du deler ut russekort.

Ikke del flaske med andre.

Husk at det er mindre smitterisiko utendørs.

Alle må begrense hvor mange de er sammen med for å begrense smittespredning. For å ikke ha for mange nærkontakter, kan det være lurt å danne mindre, faste grupper som er sammen. For eksempel kan de som har buss sammen være en gruppe, eller de som er sammen ellers. Ta likevel hensyn slik at ingen blir alene.

Unngå å ta med ungdom som ikke er russ i buss, bil eller i gruppen, for å unngå smitte til andre skoler eller trinn.

Last gjerne ned Smittestopp-appen for å bidra til rask og god smittesporing dersom du eller andre utsettes for smitte.

