Her blir det asfaltert i Rogaland

Asfaltsesongen starter i midten av juni og mange fylkesveier i Rogaland får ny asfalt de neste månedene, melder Rogaland fylkeskommune i en pressemelding tirsdag.

– Arbeidet med å legge ny asfalt skjer hele døgnet, forteller seksjonssjefene Eivind Stangeland og Ann Mari Sandvin Hardeland i Rogaland fylkeskommune.

Rogaland fylkeskommune har skrevet kontrakter for asfaltering, fresing og merking med to entreprenører: Velde as har fått kontrakten i sørfylket og Peab asfalt i nordfylket, ifølge pressemeldingen.

Av de 144,7 millionene som blir brukt på asfalt i 2021, går mesteparten, 110 millioner kroner, til fylkesveiene. Asfaltering av gang- og sykkelveier koster rundt seks millioner, veimerking rundt 20,5 millioner og seks millioner går med til forarbeid til asfaltering. Sinusoppmerking kommer på rundt 2,3 millioner kroner.

De to leverandørene skal produsere og legge nesten 63 000 tonn asfalt.

Asfaltsesongen varer til godt ut på høsten, kanskje så lenge som november. Dette avhenger av været, påpekes det i pressemeldingen.

Seksjonssjefene ber publikum vise hensyn og følge skilting og dirigering.

– Ta hensyn til de som jobber langs veiene. Arbeidsfolk langs veiene er spesielt utsatt for ulykker, poengterer Stangeland og Hardeland.

Det kan bli endringer underveis, understreker fylkeskommunen.

Disse veiene blir asfaltert i Sør-Rogaland

Fylkesvei Hvor 4354 Ånestadvegen 4378 Vålandsvegen 4336 Vigrestad - Hestaskoen 44 Varden - Brusand 4658 Torgerkrossen - Nordmarka 4344 Toppalandsvegen 44 Tengs 44 Sirevåg - Vatnamot 4258 Rusdal 4312 Ognedal - Eikeland 4390 Njærheimsvegen 510 Nesbuveien 4612 Mosterøy - Utstein kloster 4638 Meling - Svines 4548 Madlamark 4506 Li - Hommersåk 4350 Lerbrekk - Jarholen 4338 Kyrkjevegen 4636 Kleppavegen 4332 Hårr - Vigrestad 4280 Hestnesveien 505 Foss Eikeland - Ganddal 4532 Forus sør - Vassbotnen 4258 Eik - Kjørmo 44 Egersund sentrum 44 Brusand - Kvassheim 4488 Austråttv. - Iglemyr 4690 Alveskjærvegen Ombo

Disse veiene blir asfaltert i Nord-Rogaland

Fylkesvei Hvor 46 Gjerdedalsvannet og Skigelstrand 520 Ropeid - Tysseland 520 Kleivane 520 Hogganvik - Varstad 547 Nygård - Håvik terrasse 4702 Indre Eiane - Vadla 4710 Økstravfjordvegen 4712 Vatlandsvåg - Hebnes 4736 Trovåg - Vikebygd 4736 Kryss fra E39 - Isvik 4738 Isvik - Håkull 4778 Nedre Førland - Hålandneset 4806 Fosnavegen