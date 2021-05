Forlenger tiltak: – Frykten er at to dager ikke er nok og at vi ser en eksplosiv økning

– Vi lå veldig bra an med lave smittetall og alt lå til rette for en varig gjenåpning, men så registrerte vi at det er utbrudd på flere ulike videregående skoler. Nå håper vi dette ordner seg og at vi får oversikt over situasjonen slik at vi raskt kan gå i gang med den planlagt gjenåpningen, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til RA.

Tirsdag kveld ble det klart at de fire kommunene på Nord-Jæren; Sola, Randaberg, Sandnes og Stavanger, bestemte at dagens regionale tiltaksnivå skal vare til og med torsdag 6. mai. Dette er for å få oversikt over hvor omfattende og alvorlig smitteutbruddet blant russen kan være.

Dersom utviklingen går i riktig retning de neste to dagene har ordførerne som mål å gå over på nasjonale tiltak fra og med fredag 7. mai.

– Dette er ingen enkel avgjørelse. Vi hadde virkelig sett fram til å åpne nå, sier Nessa Nordtun.

– Er to dager nok til å få kontroll og oversikt over situasjonen?

– Frykten er at to dager ikke er nok og at vi ser en eksplosiv økning. Men jeg håper det er nok. Vi ser hvor hardt rammet enkelte bransjer er, derfor gjør vi det vi kan for å unngå at situasjonen blir verre enn den allerede er, sier Stavanger-ordføreren.

Kan bli utsatt igjen

Nessa Nordtun sier det er en risiko for at den planlagte åpningen kan bli utsatt igjen, og at de regionale tiltakene blir ytterligere forlenget.

– Hvis det er noe pandemien har vist oss, så er det hvor fort ting kan endre seg og snu, sier hun.

– Men ingenting ville gledet meg mer enn å starte åpningen på fredag. Dette er ingen kjekk situasjon i det hele tatt, og jeg hadde virkelig håpet og trodd at vi skulle få til en gjenåpning i dag, legger hun til.

Nessa Nordtun sier ordførerne på Nord-Jæren opplever at russen er samarbeidsvillige.

– De setter feiringen på vent og de tester seg. Vi opplever å ha god dialog med russen og at de gjør det de kan ut ifra hvordan situasjonen er. Det er også viktig å understreke at vi ikke vet om smitten har oppstått i forbindelse med russefeiring i helgen eller om det skjedde før helgen, sier hun.

Wirak roser russen

Det er også Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) enig i.

– De har gått frivillig i karantene og viser ansvar. De har gledet seg til dette i flere år og plutselig ble ikke ting som de hadde håpet likevel. Det er ikke bare-bare å være ung og miste mye av russetiden. Men måten de viser ansvar på er forbilledlig. Jeg har selv ringt rundt til russepresidentene i Sandnes, og alle er veldig innstilte på å gjøre de rette tingene, sier Wirak.

I likhet med Nessa Nordtun understreker også Wirak at disse to ekstra dagene er for å få kontroll på situasjonen.

– Om to dager kan vi ha fått testet mellom 1000 og 2000 russ, og da har vi et bedre bilde av omfanget. Hvis det ser bra ut er vi veldig innstilt på å åpne fra midnatt, natt til fredag. Grunnen til at vi ikke åpnet opp nå var fordi vi ikke vil åpne, risikere et stort utbrudd, og så stramme inn igjen. Men vi er fast bestemt på å gå over til de nasjonale retningslinjene dersom det ikke skjer noe urovekkende de neste dagene, sier han.

– Jeg håper dette blir fort ferdig, for vi vil jo gjerne åpne så mye vi kan. Det er en avveiing hele tiden, og den er veldig vanskelig. Og det er derfor vi har utvidet med to dager – for å få kontrollen, legger han til.

I en felles pressemelding fra de fire Nord-Jæren ordførerne tirsdag ble det klart at alle videregående skoler i de fire kommunene settes på rødt nivå. I tillegg står det at «andre målrettede tiltak kan bli nødvendig hvis smitteutbruddet vokser».

– Hva betyr det?

– Det må vi se på, dersom det blir aktuelt. Vi er ikke der nå, og kan derfor ikke si hva det er, sier Wirak til RA.