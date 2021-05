Roy Steffensen (Frp) mener studenttiltakene må forsterkes om pandemien fortsetter utover høsten, mens Torstein Tvedt Solberg (Ap) forventer at regjeringen allerede i revidert statsbudsjett i mai følger opp med de ressursene som trengs for å gjøre et krafttak for studentene. (Tonette N. Haaland) (Tonette N. Haaland)