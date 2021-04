Disse korona-rådene gjelder for russen

– Tilbakemeldingene fra russepresidentene er at de opplever at mye ansvar legges på dem, når det kommer til å tolke koronareglene. Reglene er vanskelig å tolke når det kommer til russefeiring. Det er også vanskelig for meg, smittevernlegene og politiet og si hva som faktisk gjelder. Heldigvis har FHI kommet med egne russeråd. Vi oppfordrer alle russ til å sette seg inn i de rådene, sier fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) til RA.

Fylkesordføreren har sammen med smittevernleger, politi og russepresidenter på de ulike skolene i fylket hatt møter.

Under kan du se et utdrag av FHIs russeråd.

For at det skal bli en god feiring, så må russen feire innenfor regelverket. — Marianne Chesak, fylkesordfører.

Unner russen en kjekk feiring

– Jeg unner dem en kjekk feiring. Det har de virkelig fortjent. Men for at det skal bli en god feiring, så må russen feire innenfor regelverket. Det forstår jeg er krevende, men vi skal gjøre det så enkelt for dem som mulig, sier Chesak.

Ett av de viktigste rådene er å holde avstand.

– Russen må gjerne gjøre forberedelser på forhånd. Tenk hvordan du skal klare å holde en meter avstand i bussen. Merk av setene som ikke skal brukes på forhånd. Det er lettere å følge reglene om man har forberedt seg, spesielt utover kvelden, oppfordrer Chesak.

Russen bes om å holde seg mest mulig til de faste gruppene. Man kan møte andre grupper, men da må man holde to meter avstand.

– Vi anbefaler ikke at russen inviterer hverandre til rulling. Det er viktig å holde seg til de faste gruppene, sier Chesak.

Sårbart

Fylkesordføreren minner om hvor raskt smitte kan spre seg i kjøretøy.

– Om en ikke følger anbefalingene for hvor mange man kan være sammen, er det veldig lite til for at feiringen blir ødelagt for mange. Folk må i karantene. Og i stedet blir feiringen plutselig feiret isolert i karantene. Det hadde vært utrolig kjipt, sier Chesak.

Russen, som alle andre mennesker, risikerer bøter dersom de bryter påbudte forskrifter.

– Det kan potensielt bli høye bøter. Jeg opplever at russen kjenner på alvoret, sier Chesak.

– Hadde det vært en idé å droppe hele russefeiringen?

– Fylket har ingen mulighet til å stoppe feiringen. Det er smittevernoverlegene i de enkelte kommunene som etter reglene. En kunne også lagt strenge nasjonale føringer, men jeg opplever at russen er ansvarlig, svarer Chesak.

---

FHIs generelle råd til russen:

Ta en gratis test og bli hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, er syk eller i karantene.

Hold god avstand til andre (minst 1 meter).

Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon ofte. Bruk håndsprit før du deler ut russekort.

Ikke del flaske med andre.

Husk at det er mindre smitterisiko utendørs.

Alle må begrense hvor mange de er sammen med for å begrense smittespredning. For å ikke ha for mange nærkontakter, kan det være lurt å danne mindre, faste grupper som er sammen. For eksempel kan de som har buss sammen være en gruppe, eller de som er sammen ellers. Ta likevel hensyn slik at ingen blir alene.

Unngå å ta med ungdom som ikke er russ i buss, bil eller i gruppen, for å unngå smitte til andre skoler eller trinn.

Last gjerne ned Smittestopp-appen for å bidra til rask og god smittesporing dersom du eller andre utsettes for smitte.

---

