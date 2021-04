Ti nye smittede på Nord-Jæren

Tirsdag morgen melder Stavanger kommune om ni nye personer som har fått påvist koronaviruset.

Seks av dem er nærkontakter. To har ukjent smittekilde og én har status som usikker.

Fordelt på alder:

0-9: 1

10-19: 1

20-29: 3

30-39: 2

40-49: 1

50-59: 0

60-69: 1

En ansatt ved et bofellesskap fikk påvist covid-19. Det er ikke et bofellesskap for eldre. Tre beboere settes i karantene og testes, en ansatt testes.

Sandnes kommune melder om ett nytt innreise smittetilfelle. Det er en mann i aldersgruppen 40–50 år.

Det meldes ikke om nye tilfeller i Sola og Randaberg kommune.

550 i Norge

Det siste døgnet er det registrert 550 koronasmittede i Norge. Det er 103 flere enn snittet de siste sju dagene og 32 flere enn samme dag forrige uke, melder NTB.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3134 nye smittetilfeller i Norge, som gir et snitt på 447.

Ved midnatt natt til tirsdag var 5,0 millioner koronatester utført her i landet, siden februar i fjor. De har gitt 111.162 positive svar, viser foreløpige tall.