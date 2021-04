Runar Johannessen blir helsesjef

Runar Johannessen har takket ja til jobben som helsesjef i Stavanger kommune og begynner 1. mai.

Han har siden desember 2020 har han vært smittevernoverlege i Stavanger, en stilling han har fungert i under hele pandemien. I februar 2021 ble Runar Johannessen konstituert som helsesjef. Nå har han takket ja til stillingen som helsesjef på permanent basis, melder Stavanger kommune i en pressemelding.

– Jeg synes det har vært veldig mye nytt og utviklende i det å fungere som helsesjef, og har lyst til å fortsette. Jeg har vært med på mange spennende prosesser, og trives så langt svært godt, sier han.

Begynte som fastlege og fengselslege

Runar Johannessen begynte i Stavanger kommune som fastlege og samtidig fengselslege i 2002, en stilling han hadde i ti år. I 2012 ble han kommuneoverlege for barn og unge. I 2020 kom korona og Runar fikk hendene fulle med smittevern. Den nye helsesjefen er spesialist i allmennmedisin og holder på med spesialisering innen samfunnsmedisin.

Direktør helse og velferd Eli Karin Fosse er glad for at Runar Johannessen takket ja til å bli ny helsesjef.

– Jeg er veldig glad for at Runar valgte å ta utfordringen, og ser fram til å fortsette det gode samarbeidet vi har bygd opp under koronapandemien. Dette er en veldig god løsning både for Stavanger kommune og for oss i helse og velferd. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier hun.

