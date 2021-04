Hvorfor har ikke el-sparkesyklene skapt like mye kaos i Stavanger?

– Vi har ikke hatt de samme problemene her som på landsbasis, sier seksjonsleder for vei i Stavanger kommune, Trygve Petter Nilsen.

Ifølge Nilsen har det vært lite kritikk fra brukerne i kommunen.

– Jeg mener det har gått veldig bra i Stavanger, sier han og legger til at en grunn kan være at Stavanger tillater få sykler sammenlignet med andre byer.

Stavanger kommune har tillatt at hvert av de tre firmaene kommunen har avtale med får sette ut 250 elsparkesykler hver. Det vil si at det totalt kan være 750 elsparkesykler i Stavanger.

– Med færre sykler blir de også mer spredt, så de blir kanskje ikke like synlige her som i andre byer, sier Nilsen.

Flere krav

I Stavanger har både Voi, Ryde og Tier avtale med kommunen om å få sette ut elsparkesykler. Men for at de skal få lov til det, har kommunen satt opp en liste med krav:

El-sparkesyklene skal være deaktivert, og dermed ikke være mulige å bruke, mellom midnatt og kl. 05.00.

Syklene skal ikke utplasseres når det er fare for snø eller is.

Syklene skal være utstyrt med teknologi for å kunne avgrense bruken av syklene geografisk (geofencing), for eksempel i parker og gågater.

Syklene skal være utstyrt etter de kravene som lovverket stiller til sykler, med blant annet bremser, ringeklokke og lys foran og bak.

Leverandøren forplikter seg til å følge avgrensningene for utleie og bruk, og fortløpende innarbeide justeringer kommunen bestemmer.

Leverandøren skal informere kundene om trafikkreglene og hvordan syklene skal brukes på en trygg måte.

Leverandøren skal instruere brukerne om hvordan syklene skal parkeres, slik at det blir god plass for gående, rullestolbrukere, barnevogner og andre å passere.

Leverandøren skal selv følge trafikkreglene i driften av tjenesten. For eksempel skal biler som brukes i driften ikke stanse i sykkelfelt og på fortau. De skal ikke kjøre på sykkelveier eller i parker og fri

områder.

Leverandøren skal fortløpende fjerne ødelagte og defekte sykler, rydde vekk sykler som hindrer annen ferdsel og fjerne sykler som er forlatt i sjøen, i parker, i friområder, på strender og andre steder der sparkesyklene ikke skal være.

Listen med retningslinjer er hentet fra Stavanger kommune sin hjemmeside.

Trygve Petter Nilsen er seksjonssjef for vei og trafikk i Stavanger kommune. (Ståle Madland Schjelderup)

God dialog

Ifølge Nilsen har kommunen et godt samarbeid med alle selskapene som leier ut elsparkesykler i Stavanger.

– Vi har en god dialog med dem, og alle avvik blir ryddet opp etter hvert.

Selskapene er også fornøyde med samarbeidet med kommunen.

– Det er veldig bra at politikerne stiller krav for å få en bedre regulering. Vi flytter på alle våre kjøretøy etter at de har stått stille i to døgn, dette skjer automatisk gjennom vår system og vi jobber daglig med å følge opp alle krav fra kommunen. Slik forhindrer vi at elsparkesyklene skaper unødvendig frustrasjon, sier daglig leder i Tier Norge, Lars Christian Grødem-Olsen.

Daglig leder i Voi, Christina Moe Gjerde, tror også at dette kan være en grunn til at det har vært mindre kritikk i Stavanger.

– I motsetning til for eksempel Oslo har Stavanger kommune gjort tiltak for å regulere markedet, blant annet ved å begrense antall tilbydere. Gjennom en konkret avtale og definerte spilleregler som alle operatørene følger bidrar vi til et ryddig og godt mobilitetstilbud, sier hun.

Lars Christian Grødem-Olsen er daglig leder i Tier Norge. (Tier/Tier)

Nasjonale regler

Fredag ble det lansert nye nasjonale regler for elsparkesykler. Forskriften vil komme i løpet av noen få uker, og brudd på reglene kan føre til at man får en overtredelsesgebyr.

[ Nye regler for elsparkesykler ]

Under er det en oversikt over de nye reglene:

Man kan få parkeringsgebyr hvis man ikke parkerer skikkelig.

Det er kun lov å være én person på elsparkesykkelen av gangen.

Det skal settes opp skilt om hvor det er lov å kjøre og ikke.

Man kan ikke kjøre raskere enn 6 km/t på fortau når man kjører forbi fotgjengere.

– Vi er glade for at det endelig kommer nasjonale reguleringer. Nå må dette bli landet og innført raskt. Vi ser noen hull som må tettes, spesielt når det gjelder å gi kommunene verktøy og muligheter til å ta riktige grep lokalt, det er avgjørende for en ryddig og trygg sommer i 2021, sier Grødem-Olsen.