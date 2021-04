Høyre tar av i Rogaland

Høyre har 1,8 prosentpoeng høyere oppslutning i Rogaland i april 2021, enn ved stortingsvalget i 2017. Det viser en fersk måling gjort av Norstat for NRK.

Undersøkelsen er gjort mellom 12. april til 15. april. Se oversikt over tallmaterialet nederst i saken.

I 2017 hadde Høyre 28,8 prosent oppslutning i Rogaland, og i den ferske målingen er oppslutningen på 30,6 prosent.

– Det er alltid gøy med gode målinger. Det tyder på at folk mener vi håndterer pandemien godt, og at vi også har gode svar for veien ut av krisen, sier Tina Bru, olje- og energiminister og nestleder i Høyre til RA.

Hun mener gode målinger gir en «boost» inn i valgkampen, men understreker at det enda er fem måneder til valget og at alt kan skje.

– Derfor skal vi også jobbe hver dag framover for å vise oss tilliten verdig, sier Bru.

Norstat-undersøkelsen viser også at 70,3 prosent av rogalendingene som stemte Høyre ved forrige stortingsvalg, har planer om å stemme Høyre i september også.

– Det er en stor tillitserklæring som betyr mye for oss. Det viser at folk mener vi har levert på det vi har lovet, og at de fortsatt har tro på våre løsninger for å skape mer og inkludere flere, sier nestlederen i Høyre.

Hun tror at velgerne i Rogaland setter ekstra stor pris på Høyres politikk for å skape mer.

– Vi er et stort nærings- og energifylke, og da er det viktig å ha en politikk som gjør at vi legger til rette for arbeidsplasser og utvikling. På veien ut av krisen nå blir vår viktigste oppgave å sikre at folk kommer tilbake i jobb igjen, og jeg tror folk i Rogaland ser at Høyre har politikken for det.

Nedgang for Ap

For Arbeiderpartiet er ikke de ferske tallene like positive.

I april i Rogaland har Arbeiderpartiet 3,1 prosentpoeng lavere oppslutning enn de hadde i valget 2017.

Meningsmålingen ble gjennomført før partiets landsmøte forrige helg.

I 2017 hadde Arbeiderpartiet 22,4 prosent oppslutning i Rogaland, og i april 2021 har de 19,3 prosent.

– Målingene den siste tiden viser en positiv tendens for Ap, og er klart flertall for en ny regjering. Det gir energi inn i valgkampen, sier Torstein Tvedt Solberg, fylkesleder for Rogaland Arbeiderparti til RA.

Han sier at Aps mål i Rogaland er fire mandater og bedre oppslutning enn denne målingen.

– Da er det vår jobb å vise velgerne hvordan et sterkt Arbeiderparti er det beste for vanlige folk i Rogaland, med mindre forskjeller og er sterkere fellesskap, sier Tvedt Solberg til RA.

– Valget til høsten blir avgjørende for hvilken retning Norge skal ta i gjenoppbyggingen etter koronakrisen. Nå må vi investere i en sterke velferdsstat, at flere kommer i jobb og at det skapes flere nye arbeidsplasser, legger han til.

I Rogaland sier 53,2 prosent av Ap-velgerne fra 2017 at de vil stemme på Arbeiderpartiet igjen i september 2021.

Parti Oppslutning i Rogaland i 2017 Oppslutning i Rogaland april 2021 Differanse Arbeiderpartiet 22,40 % 19,30 % -3,10 % Frp 19,70 % 15,90 % -3,80 % Høyre 28,80 % 30,60 % 1,80 % KRF 8,40 % 5,70 % -2,70 % Rødt 1,20 % 2,20 % 1 % Sp 7,50 % 13,60 % 6,10 % SV 3,90 % 4,90 % 1 % Venstre 3,50 % 1,10 % -2,40 % MDG 2,60 % 2,90 % 3 % Andre 2 % 3,90 % 1,90 %