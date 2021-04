Forestillingen «The Mute» tilbake i Stavanger

Tre år etter at 7000 publikummere fikk med seg The Mute i Stavanger konserthus, får Stavangerpublikummet muligheten til å oppleve forestillingen på ny når The Mute spilles i Stavanger konserthus 16., 17., 18. og 19. februar 2022. Det melder Stavanger Symfoniorkester i en pressemelding fredag.

Forestillingen vant Heddaprisen for Årets forestilling 2019 og Beste Scenografi/Kostymedesign, samt Subjektprisen 2019 for Årets Scenekunst.

– At eventyret med The Mute fortsetter på denne måten er helt utrolig stas. Spesielt etter et par uvanlige år med pandemi og utsettelser av showene vi skulle gjøre i Operaen i Oslo. Nå er det ekstra stas at vi kan glede oss til comeback med hele originalbesetningen på hjemmebane i Stavanger konserthus i 2022, sier Christian Eriksen og Janove Ottesen, i pressemeldingen.

Billettsalg starter mandag 26. april.

Om The Mute:

* I 2015 inviterte Stavanger Symfoniorkester Christian Eriksen og Janove Ottesen til et unikt samarbeid der de ble utfordret til å skive en symfonisk stumforestilling.

* Fredag 29. mars 2019 var det premiere på The Mute i Stavanger konserthus. Forestillingen solgte syv fulle hus og 7000 publikummere sikret seg billetter.

* Christian Eriksen er manusforfatteren bak The Mute. Han spiller den mannlige hovedrollen og er, sammen med Arne Nøst, også regissør i prosjektet. Christian har i flere år utviklet, skrevet og spilt i en rekke teaterforestillinger, men The Mute er hans første forestilling uten bruk av ord og med fullt symfoniorkester.

* Janove Ottesen er komponisten bak The Mute. Dette er hans første symfoniske storverk og i sjanger ganske langt fra hans opprinnelse i rockebandet Kaizers Orchestra hvor han er komponist, tekstforfatter og frontmann. Janove har i tillegg etablert seg som soloartist både med nytt band og alene bak pianoet.