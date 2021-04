Stavanger sakprosafestival er avlyst

Stavanger sakprosafestival 2020 skulle gått av stabelen 21. november i fjor, men ble på grunn av koronasituasjonen flyttet til 8 mai 2021. På grunn av smittesituasjonen i Stavanger etter påske blir sakprosafestivalen avlyst. Det melder NFFO i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Vi jobber nå iherdig med å lage en nedskalert digital festivalversjon, for at et forventningsfullt publikum skal få litt kjenning med det som var et godt og spennende program. Fem-seks av programpostene skal skytes på egnet scene, for å publiseres digitalt i slutten av mai. Vi kommer tilbake til endelig program og tidspunkt, men forvent både litt fotball, natur, klima og enhjulssykling, heter det i pressemeldingen.

Stavanger sakprosafestival er en festival som hyller det beste av sakprosa som blir gitt ut hvert år.

– Datoen for Stavanger sakprosafestival 2021 er for øvrig allerede satt, vi er helt sikre på at den går av stabelen lørdag 27. november 2021 i Stavanger sentrum. Programmet er i nydelig emning, høsten 2021 blir garantert noe for seg selv, står det i pressemeldingen.