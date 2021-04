Slik kan du enkelt parkere under vaksinering

Det skriver Stavanger Parkering på sine nettsider. De har klargjort Skidata sitt parkeringssystem FreeFlow i P-Siddis for at det skal være enklere å parkere.

– Det er for å få en så smidig parkeringslogistikk som mulig, sier daglig leder i Stavanger Parkering, Christian Tønnevold til RA.

– P-Siddis er det parkeringshuset som er nærmest vaksinesenteret, men det er også mulig å parkere i P-Forum, legger han til.

Parkeringssystemet FreeFlow er spesielt godt egnet i disse tider da det er helt berøringsfritt. Man kan trygt betale parkeringsavgiften uten å måtte innom en p-automat. Stavanger Parkering har flere betalingsalternativer. Man kan velge automatisk trekk ved å registrere seg for betaling per parkering via et abonnement, eller benytte kameraparkering i EasyPark-appen. Man også velge å logge inn på nettsiden PayLater og betale innen 48 timer etter endt parkering.

Dersom ingen av alternativene blir gjort får man en faktura med parkeringsgebyret og et fakturagebyr ettersendt i posten.

– Framover vil man ikke lenger få gule bøter i parkeringshus, bortsett fra hvis man parkerer ulovlig på plasser reservert for forflytningshemmede – det er det viktig at folk respekterer, sier Tønnevold.

Må sørge for at alle får plass

På sine nettsider skriver Stavanger Parkering at beslutningen om at det forblir parkeringsavgift under massevaksineringen, er tatt på det grunnlag at all erfaring viser at gratis parkering fører til mye fremmedparkering. For å sikre god kapasitet i parkeringshuset under massevaksineringen, er det viktig at kun de som skal vaksinere seg benytter P-Siddis i denne perioden.

– Vi må sørge for at de som skal vaksineres får plass, sier Tønnevold.

Han forteller videre at dersom man aktiverer kameraparkering i EasyPark-appen, har man automatisk parkering i alle parkeringshusene til Stavanger Parkering unntatt Domkirkehallen og P-Arketten, der løsningen ikke er helt klar riktig ennå men blir det innen kort tid.

– Har man først aktivert registreringsnummeret i appen, er det alt man trenger å gjøre, og man behøver ikke tenke mer på det når man skal parkere i Stavanger Parkering sine parkeringshus, sier Tønnevold og legger til at det er utrolig praktisk at parkeringsgebyret trekkes automatisk fra betalingskortet.

Han forteller at man fortsatt kan betale med mynt på automaten i parkeringshuset hvis man ønsker det.

– Vi tar ikke bort noen muligheter, men jeg anbefaler alle å laste ned appen, sier Tønnevold.

