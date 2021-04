Arbeidet startet: Her kommer 228 nye boliger

Det var nemlig ordfører Stanley Wirak (Ap) selv som styrte grabben på gravemaskinen, da den ble satt i jorden for første gang på Rådhusmarka i Sandnes.

Wirak tok første stikk

Onsdagens første stikk markerte byggestart for Base Bolig og Ineo Eiendoms store boligprosjekt på nabotomten til det tidligere rådhuset i kommunen.

– Det har vært flere planer for denne tomten, en tid tenkte vi også på å utvide rådhuset inn her. Men etter at vi flyttet til Havneparken er det fint å se at det kommer et godt boligprosjekt i stedet, sa Wirak etter at han var ferdig med gravejobben.

Spadestikk: Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) sto for første spadestikk på Rådhusmarka. (Base Bolig)

Fem byggetrinn

Base Bolig og Ineo Eiendom står bak prosjekt og seansen på tomten onsdag var starten på det første av fem byggetrinn.

De 228 boligene som skal bygges er fordelt på tolv rekkehus og syv leilighetsbygg, opplyser Base Bolig i en pressemelding onsdag.

Størrelsene er fra cirka 45 kvadratmeter til 130 kvadratmeter på det som er lagt ut for salg så langt og de første vil være klare for innflytting om to år.

I prosjektet er det også tilbud om startboliger med åtte prosent rabatt til dem mellom 18 og 35 år.

