Slik blir massevaksineringen – håper å vaksinere 2400 personer om dagen

Per nå har 25.800 innbyggere i Stavanger kommune fått sin første dose med koronavaksine, og tirsdag neste uke starter massevaksineringen i vaksinesenteret i Forum Expo. Først ut er prioriteringsgruppene fem, seks og sju, som tilsvarer innbyggere i alderen 18–64 år med visse diagnoser. Direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, forteller under en orientering av vaksinesenteret, at kommunen er usikker på hvor mange innbyggere dette tilsvarer i Stavanger, men antar at det er noen tusen.

– Når de tre gruppene er ferdig vaksinert startes det på den øvrige befolkningen fra 18–64 år. Stavanger kommune har 91.000 innbyggere i denne aldersgruppen, sier hun og legger til at de tidlig i fasen også vil rigge seg til med vaksinering i Mastrahallen på Rennesøy og i Finnøy Flerbrukshall på Finnøy.

Per uke 14 har Stavanger kommune vaksinert 92 prosent av innbyggerne over 85 år, og 94 prosent av innbyggerne i aldersgruppen 75–85 år – et godt resultat som tilsvarer litt i overkant av landsgjennomsnittet.

– Vi har mye å takke fastlegene for at det har vært en så stor oppslutning i vaksineringen av de eldste aldersgruppene, sier Eli Karin Fosse.

Massevaksinering Direktør for helse og velferd i Stavanger, Eli Karin Fosse, synes vaksineringen av kommunens innbyggere har gått kjempebra til nå. Hele 25.800 personer har fått første dose. (Kathinka Skott Hansen)

Denne uken får Stavanger 4200 vaksinedoser, og mesteparten av disse går til fastlegene slik at de kan sette dose to på visse pasienter. Neste uke vil kommunen få 5700 vaksinedoser, og rundt 4000 av disse skal settes på personer i prioriteringsgruppene fem, seks og sju i Forum Expo.

– De siste to månedene har det blitt rigget, testet, og justert i Forum Expo, så vi tror at flyten skal være bra. Vi har rekruttert vaksinatører og annet personell, og kommunen har inngått avtaler med Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Sanitetsforeningen som skal bistå som observatører og medhjelpere når vi for alvor skal begynne massevaksineringen, sier Fosse før hun fortsetter:

– Vi har beregnet at vi, med full trøkk og to skift, skal kunne vaksinere 2400 personer om dagen.

Nøyaktig antall vaksinerte per dag avhenger av hvor mange vaksiner kommunen får. I Forum Expo vil det være 25 ansatte per skift, og disse vil ha ulike arbeidsoppgaver. Noen er vaksinatører, mens andre foretar registrering, viser folk vei gjennom hallen, og blander vaksiner. Antall vaksinatører kommer an på hvor mange vaksiner kommunen har tilgang på, men i hallen er det mulig at åtte vaksinerer samtidig. Én vaksinatør kan vaksinere 30 personer i timen.

[ Lokale tall: 38 nye smittetilfeller ]

Kommunen sender ut SMS

Fredag sendte Stavanger kommune ut en SMS til ti tusen innbyggere. Den inneholdt en lenke som ga dem muligheten til å gi beskjed om de ønsket tilbud om vaksinering. Innbyggerne fikk muligheten til å fylle ut et egenerklæringsskjema som avklarer om innbyggerne har diagnoser som gjør at de skal prioriteres de første ukene.

– Det kan ta tid før man kommer til den enkeltes gruppe og man får en ny SMS som gir personen muligheten til å booke time i Forum, sier Fosse. Hun legger til at kommunen har planer om å sende SMS til alle i alderen 18–64 år i løpet av uken, og påpeker at det er viktig at befolkningen responderer.

Massevaksinering Leder for vaksinesenter Expo, Marianne Amdal, minner folk på å ta med ID med bilde når de møter opp til vaksinering. (Kathinka Skott Hansen)

De som har fått booket time for vaksinering blir mottatt i døren i Forum Expo. Leder for vaksinesenter Expo Marianne Amdal forteller under orienteringen at beredskapsgruppen i kommunen har lagt opp til en flyplassmodell som er gjenkjennelig for mange.

– Det er merker på gulvet som viser folk hvor de skal stå og gå, og det hele starter med en registrering. Det blir huket av at man er kommet, og deretter vises man videre inn i hallen, sier Amdal.

I Forum Expo er det lagt opp til at man tar vaksinen i et eget avlukke, før man får beskjed om å sette seg ned på en stol og vente i 20 minutter. Disse stolene er også plassert i egne avlukker, noe som gjør at kommunen får plass til flere stoler ved siden av hverandre, og innbyggerne blir noe skjermet.

Amdal forteller at hun håper flest mulig melder ifra om at de ønsker vaksinen og fyller ut egenerklæringen. Vaksineringen i Stavanger har til nå gått veldig bra, og med kun noen få triks kan innbyggerne hjelpe til med å gjøre massevaksineringen så knirkefri som mulig.

– Det er viktig at folk kommer til rett tid – verken for tidlig eller sent, har ID med bilde, og har på klær som gjør det mulig å blottlegge armen, sier hun til RA.

[ Slik blir massevaksineringen ]

Massevaksinering Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), håper massevaksineringen kan være et lys i enden av tunnelen, men minner om at innbyggerne i kommunen fortsatt må følge råd og tiltak. (Kathinka Skott Hansen)

Fortsatt nødvendig med strenge tiltak

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), var også til stede under orienteringen. Hun synes det er veldig bra at kommunen nå kommer i gang med massevaksineringen.

– Det har vi ventet lenge på, men det har ikke stått på oss – vi ikke har fått vaksiner, sier hun til RA.

Hun synes det er en god infrastruktur på stedet med luftveislegevakten rett over veien for Forum Expo, og teststasjonene i umiddelbar nærhet.

– Hele prosessen med pandemihåndteringen er flyttet hit, og vi er heldige som har slike områder, sier ordføreren.

– Er en massevaksinering det vi trenger for å se lyset i enden av tunnelen, og forstå at pandemien kanskje snart er over?

– Ja, jeg håper det, men det er viktig at vi får slått ned utbruddet vi har i kommunen nå. Folk kan ikke slappe av selv om de skal få en vaksine – vi må jobbe slik at vi kan være med på den nasjonale gjenåpningen, sier Nessa Nordtun før hun fortsetter:

– Vi kan ikke ta seieren for tidlig, men må forholde oss til tiltakene og retningslinjene som gjelder nå.

Vi kan ikke ta seieren for tidlig, men må forholde oss til tiltakene og retningslinjene som gjelder nå. — Kari Nessa Nordtun

Smittetallene viser at det fortsatt er nødvendig med strenge tiltak.

– Hvis ikke vi klarer å reversere denne utviklingen kan det hende at vi må innføre strengere tiltak. De neste dagene blir derfor veldig viktige, sier Nessa Nordtun.

[ Stavanger: Sjekk om du skal foran i vaksinekøen ]

Massevaksinering Neste uke starter massevaksineringen i Forum Expo i Stavanger. Her skal innbyggerne få vaksinen. (Kathinka Skott Hansen)