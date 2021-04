Lokale tall: 38 nye smittetilfeller

Mandag morgen opplyste Stavanger kommune om at det er 36 nye smittetilfeller siste døgn.

31 av tilfellene i kommunen er nærkontakter, mens fem har ukjent smittekilde.

Aldersfordelingen mellom de smittede ser slik ut:

* 0-9 år: 6.

* 10-19 år: 4.

* 20-29 år: 8.

* 30-39 år: 8.

* 40-49 år: 4.

* 50-59 år: 2.

* 60-69 år: 2.

* 70-79 år: 2.

592 testet

Totalt ble 592 personer testet for covid-19 i Stavanger det siste døgnet.

Forrige uke testet totalt 219 personer positivt. Smittevernoverlege ved SUS, Lars Kåre Kleppe, sa under en pressekonferanse forrige uke at SUS frykter 100 daglige smittetilfeller innen kort tid.

– Fortsetter økningen som nå, med en R-verdi på over 1, kan vi risikere 100 daglige tilfeller innen kort tid. Allerede om en ukes tid. Matematikken er nådeløs, og det gjør at vi er bekymret, sa Kleppe under pressekonferansen.

Det har vært mye smitte på skoler og i barnehager i Stavanger den siste tiden. Status på dette per søndag er at Skeie skole har to smittede elever. Totalt er tre ansatte og 25 elever i karantene.

Ved Qmarka FUS barnehage er ett nytt barn smittet. Der er tre ansatte og 12 barn i karantene, opplyser kommunen.

Ukjent smittevei

Sandnes kommune melder om to nye smittede mandag morgen.

De smittede er en kvinne mellom 20 og 30 år og en mann mellom 50 og 60 år.

Kvinnen er nærkontakt, mens mannens smittevei er ukjent, melder kommunen.