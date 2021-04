Ferske korna-tall på Nord-Jæren: Få oversikt i din kommune

Lørdag morgen melder kommunene på Nord-Jæren om 40 nye koronasmittede. 23 i Stavanger, ni i Sandnes, sju i Sola og ett i Randaberg.

Stavanger kommune melder om 23 nye cov-19-positive lørdag morgen.

12 av dem er nærkontakter. tre har ukjent smittekilde. Det ventes på smittestatus på åtte prøver som ankom sent fredag kveld.

De 22 smittede fordeler seg på følgende aldersgrupper:

0-9: 1

10-19: 5

20-29: 3

30-39: 10

40-49: 3

60-69: 1

Qmarkå FUS barnehage: 1 ansatt smittet. 15 barn og 6 voksne i karantene.

Dermed har Stavanger hatt 154 nye tilfeller denne uken, fra mandag til lørdag.

[ Vaksinering: Nå får du SMS fra kommunen ]

Ni i Sandnes

Lørdag morgen melder Sandnes kommune om ni nye tilfeller:

Barn 0–10 år (nærkontakt)

Kvinne 40–50 år (nærkontakt)

Mann 30–40 år (innreise)

Kvinne 30–40 år (ukjent smittevei)

Kvinne 20–30 år (usikker smittevei)

Barn 10–20 år (nærkontakt)

Mann 20–30 år (nærkontakt)

Kvinne 50–60 år (ukjent smittevei)

Mann 40–50 år (nærkontakt)

Dermed er smittetallet i Sandnes oppe i 48 nye tilfeller denne uken.

[ Sjekk om du skal foran i vaksinekøen ]

To skoler i Sandnes

Sent fredag kveld melder Sandnes kommune at det er påvist smitte på to skoler i Sandnes, Iglemyr på Austrått og Buggeland på Bogafjell.

På Buggeland testet en elev positivt fredag kveld. Hele klassen, lærere og SFO-ansatte i den aktuelle klassen er satt i karantene.

Familiemedlemmer er i ventekarantene inntil elever og ansatte har testet to ganger negativt, opplyser kommunen på sin nettside.

Samme kveld testet også en elev på Iglemyr skole positivt på covid-19. Alle elevene i samme klasse og tilhørende lærere er satt i karantene og skal testes lørdag.

Alle husstandsmedlemmer må være i ventekarantene fram til negativ test.

Mens alle skoler i Stavanger er på rødt nivå, er det fortsatt gult nivå i Sandnes og de andre kommunene på Nord-Jæren.

[ Nå kan barnefamilier få støtte til innkjøp av elsykler ]

Sju i Sola

Sola kommune melder om sju nye covid-19-tilfeller. Seks av dem er kjente nærkontakter. Én er importsmitte, som betyr at personen ble smittet i utlandet. Denne personen er bosatt i en annen kommune i Norge, men oppholder seg nå i Sola.

Aldersfordeling i Sola:

0-9: 1

10-19: 3

30-39: 1

40-49: 2

Ett i Randaberg

Randaberg fikk ett nytt smittetilfelle sent fredag kveld, et familiemedlem som allerede var i karantene.

I tillegg håndterer Randaberg kommune smitte fra mannskap om bord på et skip som ligger til kai ved Mekjarvik.

– Det franskregistrerte kabelskipet «Ile de Batz», som tidligere har ligget i Stavanger og har blitt håndtert derfra, la fredag til kai i Mekjarvik. Totalt har 11 i mannskapet fått påvist covid-19-smitte, opplyser Ole Bernt Lenning, kommuneoverlege i Randaberg kommune.

– Alle i mannskapet som har testet positivt er tatt av skipet til isolasjon. Samtidig er alle gjenværende flyttet til karantenehotell, bortsett fra det helt nødvendige driftspersonellet som blir værende igjen, sier Ole Bernt Lenning.

Randaberg kommune har videre ansvar for skipet når det ligger til kai i Mekjarvik.

[ Rogalendinger har fått røffe sexvaner ]

Nasjonale tall

Nasjonalt er det registrert 503 nye koronasmittede i Norge det siste døgnet. Det er 69 færre enn snittet de siste sju dagene og 255 færre enn tilsvarende snitt for en uke siden.

Ved midnatt natt til lørdag var 4,9 millioner koronatester utført her i landet siden februar i fjor, skriver NTB.

Av dem har 106.727 personer testet positivt, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I alt 1.025.429 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 299.631 personer har fått andre dose.

Fredag var 242 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tre færre enn dagen før.