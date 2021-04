Bysykkel-boom det siste året

– Det har vært en fantastisk utvikling, og med så stor etterspørsel, og forsinkelser på grunn av pandemien, har det vært utfordrende å ha nok sykler til alle som ønsker det, sier Elisabeth Tostensen, kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus i en pressemelding fredag.

Bruken av bysykler har nærmest eksplodert. Totalt ble det nærmere 200.000 leide turer med bysykkel i 2020, og trenden fortsetter. I november kom det 440 nye bysykler til regionen, fra før var det 300. Hver bysykkel ble brukt i snitt mellom syv og åtte ganger per dag i fjor, til sammenligning ble de gamle bysyklene i gjennomsnitt brukt to ganger per dag.

Fornøyd Kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus, Elisabeth Tostensen. Foto: Tone Helene Oskarsen

Med flere sykler på veien vente Kolumbus mange turer og at det settes nye rekorder utover våren.

– Nå har vi fylt opp stativene med bysykler og er klare for våren. Vi ruller ut flere og flere sykler hver dag og jobber med å få på plass flere ladestasjoner, sier Tostensen.

[ Leder: «Sjynnare» å kjøre buss + bysykkel ]

Byttet til nye sykler

Den nye bysykkel-ordningen ble lansert 3. februar 2020. Da ble danske bysykler byttet ut med spesialdesignede norske bysykler, tilpasset vår region med bakker, vær og vind.

Gjennom Kolumbus billettapp har man nå mulighet til å reise både med buss, tog, båt og bysykkel i en og samme billett. Bysyklene blir ofte brukt som første eller siste del av en reise, og skal gjøre det enklere å bevege seg fra dør til dør uten å bruke privatbilen.

[ Slik skal hverdagsreisene bli enklere ]

Bysykkelpionerer

Foreløpig er Kolumbus det eneste mobilitetsselskapet som har inkludert elektriske bysykler i tilbudet sitt. Rogaland er dermed den første regionen i verden til å ha elektriske bysykler inkludert i kollektivtilbudet.

Nå har vi fylt opp stativene med bysykler og er klare for våren. — Elisabeth Tostensen, Kolumbus

– Kolumbus ønsker å gjøre det sømløst å reise på tvers av kommunegrenser. Det gode samarbeidet med kommunene har vært avgjørende for å få dette til, sier Tostensen.