Ny smitte i Bekketunet barnehage

Det skriver Stavanger kommune i en pressemelding.

Det var et større smitteutbrudd i barnehagen i mars, da det i perioden fra 4. til 21. mars var totalt 28 smittede – 16 barn og 12 voksne – i Bekketunet. Nå er nye sju barn og én ansatt smittet.

Kommunen skriver at det ikke er noen indikasjoner på at den nye smitten er koblet til de tidligere tilfellene.

– Vi jobber tett med smittevern for å avdekke smitteveien. Barnehagen var igjennom en tøff periode i mars, og det er selvsagt fortvilende å få mer smitte. De ansatte har vært gode, ryddige og nøye på smittevernet hele tiden, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

Ved forrige smitteutbrudd i Bekketunet ble det besluttet at barnehagen skulle settes på rødt tiltaksnivå for å få kontroll over situasjonen og unngå ytterligere smittespredning. Det er ikke rapportert om nye smittetilfeller tilknyttet til forrige utbrudd etter at barnehagen gikk over til rødt tiltaksnivå.

– Smitten som har oppstått nå er på en annen avdeling som ligger i et annet bygg. Vi vil følge situasjonen tett, og fortløpende vurdere nødvendige tiltak i samråd med smittevern, sier barnehagesjefen.

Gode rutiner på smittevern

Barnehagen ble ikke stengt i forbindelse med den forrige smitterunden, og Buvig Stenseth forteller kommunen at barnehagene kun kan stenges dersom det er nødvendig ut fra en pågående smittesituasjon.

– Det er en sterk føring at barna ikke skal bære belastningen av pandemien, og det at barn skal få ha en så normal hverdag som mulig er veldig viktig, sier Buvig Stenseth.

Hun forteller at barnehagen har veldig gode rutiner på smittevern, og har fulgt disse strengt i denne perioden.

– Nå er det viktig å være ekstra nøye på hygiene, være ekstra obs på symptomer og ha veldig lav terskel for å teste seg. Nå er også barnehagene og skolene i hele Stavanger på rødt nivå, med de strenge tiltakene det innebærer, sier Buvig Stenseth.

Smitten kommer fra hjemmene

Smittevernoverlege Runar Johannessen sier til kommunen at det er viktig å presisere at smitte ikke oppstår i barnehagene.

– Generelt ser vi at smitten kommer fra hjemmene, og sprer seg når smittede barn eller voksne går i barnehage eller på skoler. Den siste uken har virkelig vist oss at det er ekstremt viktig med avstand og begrensning av nærkontakter, sier han.

I tillegg til de smittede i Bekketunet er to avdelinger i ventekarantene.

– Vi har slått ned smitten én gang allerede, og jeg har stor tro på at vi skal klare det igjen, sier Buvig Stenseth.

Smitte i Bjergsted barnehage

Det har også kommet et smittetilfelle i Bjergsted barnehage. Et barn er smittet, og dermed er fire ansatte og tolv barn er satt i karantene.