Frykter 100 daglige smittetilfeller innen kort tid

– I vårt område har vi fått en betydelig økning. Trenden går feil vei. Vi har mellom 60 og 70 nye smittetilfeller hver dag. Det er nesten en dobling fra uken før, sier smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe under en pressekonferanse på sykehuset torsdag.

Han tror antall innleggelser vil øke i ukene framover.

– Vi må tilbake til perioden før jul for å finne lignende tall. Nå har vi med et mutert virus å gjøre, som gir økt risiko for sykehusinnleggelse og alvorlig sykdom, sier Kleppe.

Ifølge smittevernoverlegen er smitten på Nord-Jæren størst i Stavanger.

– Fortsetter økningen som nå, med en R-verdi på over 1, kan vi risikere 100 daglige tilfeller innen kort tid. Allerede om en ukes tid. Matematikken er nådeløs, og det gjør at vi er bekymret, sier Kleppe.

Hever beredskapsnivået

Under pressekonferansen opplyste beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen at sykehuset nå hever beredskapsnivået til gult.

– Det gjør vi for å være forberedt på ukene foran oss, som vi ser kan bli krevende, sier Haga.

Hun sier videre at SUS merket en endring i tilstrømmingen til sykehuset allerede før påske, og at de da valgte å være proaktive og opprette pandemiposten på laveste nivå.

– Vi ser at vi er på et vippepunkt og at ting fort kan snu. På intensivposten har vi hatt mellom én og to pasienter de siste ukene, men i dag økte det til tre, sier Haga, som legger til at også akuttmottaket merker en økt pasienttilstrømming.

Også laboratoriet merker en pågang. Per i dag analyserer de cirka 2500 prøver i døgnet.

– De sier de ikke finner det vanlige viruset lenger. Det muterte har overtatt fullstendig, og det er det britiske som dominerer, sier Haga.

